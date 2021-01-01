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حمد تبحث سبل التعاون مع سفير المكسيك

الثلاثاء 13 أبريل 2021 04:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
حمد تبحث سبل التعاون مع سفير المكسيك



رام الله /سما/

التقت وزيرة شؤون المرأة آمال حمد، اليوم الثلاثاء، سفير دولة المكسيك لدى فلسطين بيدرو بلانكو بيريز، لبحث سبل التعاون المشترك.

وأكّدت حمد خلال اللقاء، على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، لدعم شعب فلسطين بشكلٍ عام والمرأة الفلسطينية بشكلٍ خاص.

وأطلعت السفير على عمل الوزارة فيما يتعلق بتضمين قضايا النوع الاجتماعي في خطط الحكومة التي تهدف لتعزيز المساواة وتمكين النساء سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، والخطة عبر قطاعية للنوع الاجتماعي، وأجندة السياسات الوطنية، وخطة الطوارئ في مواجهة فيروس "كورونا".

ودعت حكومة المكسيك إلى ضرورة الضغط على الاحتلال فيما يتعلق بإجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس، وحق شعب فلسطين في ممارسة الديموقراطية، مُطالبةً إياهم المشاركة في الإشراف والمراقبة على الانتخابات.

وأشارت إلى أنّ موضوع لجنة المرأة في الأمم المتحدة لهذا العام كان تحت عنوان الحياة العامة، والذي توافق مع أولويات فلسطين الحالية، حيث التحضير للانتخابات البرلمانية، والتركيز على تعزيز مشاركة المرأة الفلسطينية في هذه الانتخابات، وبأنّ نسبتها في القوائم المترشحة تصل إلى 29%.

من جهته، عبّر السفير بيريز عن سعادته باللقاء والتفاصيل المهمة التي اطلع عليها، مُشدّداً على استعداد دولته لتقديم الدعم والمساندة في قضايا المرأة.

وقّدم للوزيرة حمد رسالة شكر من وزارة خارجية المكسيك على مشاركتها في الفعالية الجانبية التي نظمتها المكسيك على هامش لجنة المرأة في الأمم المتحدة لهذا العام.

#وزيرة شؤون المرأة #آمال حمد #المكسيك

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