العثور على 165 مقبرة عمرها أكثر من ألف سنة شرقي الصين

وكالات / سما /

اكتشف الأثريون ما إجماليته 165 مقبرة عمرها أكثر من ألف سنة في موقع آثار في مقاطعة شاندونغ شرقي الصين.

وتم اكتشاف المقابر في مدينة ختسه، وتضم 156 مقبرة تعود إلى عهد أسرة هان (202 قبل الميلاد- 220م) وتسع مقابر من أسرة تشو الشرقية (770- 221 قبل الميلاد)، وفقا لمعهد شاندونغ للآثار الثقافية وعلم الآثار.

وتنتمي جميع المقابر إلى موقع سوندايوان الذي تبلغ مساحته 1.3 هكتار، وكشفت أعمال التنقيب الأخيرة فيه أيضًا عن خمس حفر من عهد أسرة شانغ (1600-1046 قبل الميلاد) و27 حفرة من حضارة لونغشان من العصر الحجري الحديث، كما قال سون تشي روي، عالم الآثار بالمعهد.

وقال سون إنه من بين مقابر أسرة هان، كانت هناك مقابر ترابية بها توابيت من الطوب وتماثيل فخارية ومقابر من الطوب مكتملة بهياكل مرور.

وقال إنه في حين تم العثور على عدد قليل من العناصر في حفر أسرة شانغ، فإن حفر حضارة لونغشان تتباهى بوفرة القطع الأثرية، بما في ذلك قطع الفخار التي تحمل أنماطًا مختلفة.

وقال الباحثون إن الفترة الزمنية الطويلة لموقع سوندايوان قدمت نظرة ثمينة للتطور الثقافي والتكامل في المنطقة.