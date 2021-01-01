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حبس رئيس الوزراء الكويتي السابق جابر الصباح احتياطياً في قضية صندوق الجيش

الثلاثاء 13 أبريل 2021 03:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
حبس رئيس الوزراء الكويتي السابق جابر الصباح احتياطياً في قضية صندوق الجيش



الكويت /سما/(د ب أ )

 قررت محكمة الوزراء بالكويت اليوم الثلاثاء، حبس رئيس الوزراء السابق، الشيخ جابر المبارك الصباح، احتياطياً على ذمة قضية صندوق الجيش ، وحددت جلسة 27 نيسان الجاري لنظر القضية.

كما قررت المحكمة في جلسة اليوم حظر النشر في القضية، المتهم فيها رئيس الوزراء السابق، ووزير الدفاع والداخلية السابق خالد الجراح، وسبعة آخرين.

وكان صندوق الجيش شهد تجاوزات مالية تقدر بحوالي 240 مليون دينار، تم سحبها عندما كان الشيخ خالد الجراح وزيرا للدفاع والشيخ جابر المبارك رئيسا للوزراء.

وكان الراحل وزير الدفاع السابق الشيخ ناصر صباح الأحمد، نجل أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد، قدم بلاغا للنائب العام يتهم فيه الخالد بتحويلات مالية 240 مليون دينار تمت من صندوق الجيش بموافقة رئيس الوزراء السابق الشيخ جابر المبارك

#الكويت #محكمة الوزراء #الشيخ جابر المبارك الصباح #قضية صندوق الجيش

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