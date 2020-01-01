  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

تدهور الوضع الصحي للأسير محمد أبو عيشة من الخليل

الثلاثاء 13 أبريل 2021 03:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
تدهور الوضع الصحي للأسير محمد أبو عيشة من الخليل



رام الله /سما/

يواجه الأسير محمد اسحق أبو عيشة (59 عامًا) من الخليل، تدهورًا مستمرًا على وضعه الصحي، حيث يقبع في سجن "النقب الصحراوي"، وفق ما ذكر نادي الأسير.

وأوضح النادي، أن الأسير أبو عيشة يُعاني من عدة مشاكل صحية، أبرزها السكري بشكلٍ مزمن، والضغط، وأزمة في الصدر، ومشاكل في الكلى والأعصاب، ومؤخرًا أصبح يعاني من فقدان الشعور في أطرافه.

ولفت إلى أن الأسير أبو عيشة، أحد الأسرى الذين أُصيبوا بفيروس (كورونا) في سجن "النقب" مطلع هذا العام، وما يزال يعاني من آثار الإصابة.

وأشار إلى أن الأسير أبو عيشة معتقل إداريًا منذ شهر تشرين الأول 2020، وهو أسير سابق أمضى سنوات في سجون الاحتلال، جُلها رهنّ الاعتقال الإداري، وهو متزوج وأب لسبعة أبناء.

يذكر أن إدارة سجون الاحتلال تواصل استخدامها لسياسة الإهمال الطبي الممنهج (القتل البطيء) بحقّ مئات الأسرى، والتي تسببت على مدار السنوات الماضية باستشهاد العشرات منهم، وفق نادي الأسير.

#الاسير ابو عيشة #سجون الاحتلال #سجن النقب الصحراوي

الأكثر قراءة اليوم

داخلية غزة تتخذ عدة قرارات جديدة لمواجهة فيروس كورونا بالقطاع.. اليك تفاصيلها

إسرائيل تسعى لعرقلة محادثات فيينا وتوجه إهانة لوزير الدفاع ألأميركي أثناء زيارته

بعد مماطلة طويلة .. نتنياهو يوافق على طلب الأردن

دول عربية تعلن غداً الثلاثاء أول أيام شهر رمضان

رمضان الثلاثاء في 13 دولة عربية.. والأربعاء بسلطنة عمان

رسمياً.. حماس تعلن: انتخاب خالد مشعل رئيساً للحركة في إقليم الخارج خلفاً لماهر صلاح

طالع: مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات مهمة.. والحكومة توجه رسالة للمواطنين

الأخبار الرئيسية

الاحتلال الاسرائيلي يقرر السماح لـ 10 آلاف فلسطيني"مطعم" بالصلاة في الاقصى

وزيرة الصحة : تسجيل 18 وفاة و1911 إصابة جديدة بـ"كورونا" وتعافي 2348 مصابًا

نقابة الموظفين بغزة : الحق بالراتب الكامل ووقف خصومات المرابحات في "رمضان"

صيدم يوجه دعوة لرئيس الوزراء بشأن ملفات قطاع غزة العالقة وهذه تفاصيلها ..

لهذا السبب .. حماس ابلغت الوفد المصري إمكانية تفجّر الأوضاع في غزة ميدانيا وعسكريا

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية