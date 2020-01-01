تدهور الوضع الصحي للأسير محمد أبو عيشة من الخليل

رام الله /سما/

يواجه الأسير محمد اسحق أبو عيشة (59 عامًا) من الخليل، تدهورًا مستمرًا على وضعه الصحي، حيث يقبع في سجن "النقب الصحراوي"، وفق ما ذكر نادي الأسير.

وأوضح النادي، أن الأسير أبو عيشة يُعاني من عدة مشاكل صحية، أبرزها السكري بشكلٍ مزمن، والضغط، وأزمة في الصدر، ومشاكل في الكلى والأعصاب، ومؤخرًا أصبح يعاني من فقدان الشعور في أطرافه.

ولفت إلى أن الأسير أبو عيشة، أحد الأسرى الذين أُصيبوا بفيروس (كورونا) في سجن "النقب" مطلع هذا العام، وما يزال يعاني من آثار الإصابة.

وأشار إلى أن الأسير أبو عيشة معتقل إداريًا منذ شهر تشرين الأول 2020، وهو أسير سابق أمضى سنوات في سجون الاحتلال، جُلها رهنّ الاعتقال الإداري، وهو متزوج وأب لسبعة أبناء.

يذكر أن إدارة سجون الاحتلال تواصل استخدامها لسياسة الإهمال الطبي الممنهج (القتل البطيء) بحقّ مئات الأسرى، والتي تسببت على مدار السنوات الماضية باستشهاد العشرات منهم، وفق نادي الأسير.