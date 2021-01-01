الرجوب يفتتح مسجداً في يعبد ويلتقي وفداً من كفر ياسيف

جنين /سما/

افتتح محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب، اليوم، مسجد المرحوم الحاج نادر صالح أبو بكر في بلدة يعبد، الذي تم تشييده على نفقة المحسن عماد نادر أبو بكر.

وبارك الرجوب لأهالي البلدة هذه الخطوة الكريمة، وثمن عالياً جهود كل من شارك ودعم وساند وتبرع من أصحاب الأيدي البيضاء الطيبة من أجل إتمام إقامة هذا المسجد.

وشارك في الافتتاح عدد من الشخصيات الاعتبارية وأهالي الخير من بلدة يعبد.

من جهة أُخرى، التقى الرجوب ورئيس الغرفة التجارية في جنين عمار أبو بكر في دار المحافظة، اليوم، وفداً من أهالي قرية كفر ياسيف داخل أراضي 48، ترأسه الأب عطا الله مخولي، رئيس رعية كفر ياسيف للروم الأرثوذكس.

وأشاد الأب مخولي بالعلاقة مع أبناء محافظة جنين، والرغبة القوية لدى أهالي كفر ياسيف في زيارة جنين والتسوق فيها ودعم أهلها، وكذلك عمق وأصالة العلاقة بين أبناء الشعب الفلسطيني، متمنياً السلام و المحبة والازدهار للجميع.

وشكر الرجوب الوفد على زيارته إلى جنين، وقال: "إن قلوبنا ومدننا مفتوحة لكم ولكل أبناء شعبنا الفلسطيني من مختلف المدن والقرى في الداخل الفلسطيني"، مضيفاً: "هؤلاء الذين لم يتوانوا عن تقديم الدعم والإسناد لنا، ونتمنى أن يكونوا دوماً إلى جانبنا إخوة أعزاء نُكنّ لهم كل المحبة والاحترام، للتسوق وفي كل المناسبات".