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مركز طولكرم والإسلامي لدوري المحترفين

الثلاثاء 13 أبريل 2021 03:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
مركز طولكرم والإسلامي لدوري المحترفين



رام الله / سما /

صعد فريقا مركز طولكرم وإسلامي قلقيلية لدوري المحترفين بالضفة المحتلة, عقب فوزهما على القوات الفلسطينية ومركز جنين تواليا, ضمن منافسات الأسبوع الثاني والعشرين والأخير من دوري المحترفين الجزئي.

وتفوق مركز طولكرم على القوات الفلسطينية بسهولة (3-1), بينما اكتسح إسلامي قلقيلية نظيره مركز جنين (4-1).

ورفع مركز طولكرم رصيده إلى 46 نقطة في الصدارة, بفارق المواجهات المباشرة أمام وصيفه إسلامي قلقيلية.

وفي مباريات أخرى, انتصر أهلي قلقيلية على العربي بيت صفافا (4-1), ومركز عسكر على هلال أريحا (2-1), وشباب العبيدية على الكرمل (2-1), وسلوان على شباب بيت فجار (2-0).

#دوري المحترفين #مركز طولكرم #إسلامي قلقيلية

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