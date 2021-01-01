وزارة الصحة بغزة تصدر تنويهاً مهماً بشأن خدمة الفحص السريع لفيروس كورونا

غزة /سما/

أعلنت وزارة الصحة في غزة، الثلاثاء، عن توفير خدمة الفحص السريع لفيروس كورونا في عدد من المستشفيات الأهلية بقطاع غزة.

وقال مدير وحدة التنسيق مع المؤسسات غير الحكومية بالوزارة وليد صباح، إن الوزارة استطاعت توفير خدمة اجراء الفحص السريع لفيروس كوفيد 19 مجاناً بالتعاون مع المؤسسات الأهلية، وذلك استمراراً للجهود التي تبذلها وزارة الصحة لمواجهة الجائحة، لافتاً إلى أن الوزارة تهدف من هذا التعاون التسهيل على المواطنين وتعزيز المشاركة المجتمعية في تثبيط انتشار الوباء.

وذكر صباح أن الفحص لفيروس كورونا يجرى لمن تظهر عليه أعراض الإصابة ومتوفر حالياً في المستشفيات التالية:

1. مستشفى العودة شمال قطاع غزة من الساعة (8 صباحا وحتى 6 مساء).

2. مستشفى حيفا شرق مدينة غزة من الساعة (9 صباحا الى 2 مساء).

3. مستشفى أصدقاء المريض بغزة من الساعة (9 صباحاً وحتى الساعة 2 بعد الظهر)

4. مستشفى القدس بغزة من الساعة (9:30 صباحاً وحتى الساعة 2 بعد الظهر)

5. مستشفى الخدمة العامة بغزة _ المبنى الرئيسي من الساعة (2 بعد الظهر وحتى الساعة 6 مساء)

6. مستشفى الأمل بخان يونس من الساعة (9 صباحا وحتى الساعة 2 بعد الظهر).

7. مركز العودة الصحي برفح من الساعة (8 صباحا وحتى 6 مساء).