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إحياء ذكرى قتلى الجيش الإسرائيلي اليوم

الثلاثاء 13 أبريل 2021 03:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
إحياء ذكرى قتلى الجيش الإسرائيلي اليوم



القدس المحتلة /سما/

تبدأ مساء اليوم (الثلاثاء) فعاليات إحياء ذكرى قتلى الجيش الإسرائيلي تخليدا لذكراهم.
 
وبحسب موقع "والا" العبري، بلغ عدد قتلى الجيش الإسرائيلي في الحروب والمعارك التي خاضتها إسرائيل 23928 قتيلا.
 
وأوضح أن فعاليات يوم الذكرى ستبدأ في الساعة 4:30 مساءً في مراسم يوم الذكرى في بيت ياد لابانيم في القدس- بحضور رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس الكنيست ياريف ليفين وعمدة القدس موشيه ليون.
 
وذكر الموقع أن المراسم في حائط البراق ستبدأ في الساعة 20:00 بحضور الرئيس رؤوفين ريفلين ورئيس أركان الجيش أفيف كوخافي، ثم سيكون هناك حفلا للذكرى في الكنيست عن الساعة 21:15.
 
وأشار إلى أنه غدًا في الساعة 8:30 صباحا سيتم قراءة سماء جرحى الجيش الإسرائيلي في القاعة التذكارية بحضور وزير الجيش بني غانتس في قاعة جبل هرتسل بحضور الرئيس ورئيس الوزراء.
ونوه أن الاحتفالات والمناسبات التذكارية تقام هذا العام وفقًا لإرشادات وزارة الصحة بحضور قرابة 200-500 شخص على اختلاف الأماكن.
 
ولفت الموقع إلى أن الجيش قرر أن يقف جندي بجانب كل قبر من الجنود القتلى.

#الجيش الإسرائيلي #قتلى الاحتلال #اسرائيل

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