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الحكومة الإسرائيلية تصادق على العودة للتعليم الوجاهي لجميع المراحل

الثلاثاء 13 أبريل 2021 03:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحكومة الإسرائيلية تصادق على العودة للتعليم الوجاهي لجميع المراحل



القدس المحتلة /سما/

صادقت الحكومة الإسرائيلية، الليلة، على رفع القيود المفروضة على المنظومة التعليمية بسبب الكورونا، وعلى عودة التعليم الوجاهي.
 
وقالت القناة الـ12 العبرية، صباح اليوم الثلاثاء، إن الحكومة صادقت على العودة للتعليم الوجاهي، وعودة الطلاب من جميع المراحل الى مقاعد الدراسة اعتبارا من يوم الأحد القادم.
 
وبحسب القناة، صادقت الحكومة الإسرائيلية كذلك على إعادة فتح كافة المؤسسات التعليمية، من رياض الأطفال حتى الجامعات، التي تم اغلاقها منذ بداية تفشي وباء الكورونا.
 
ولفتت القناة، الى أن خطة وزارتي التعليم والصحة، تقتضي الحفاظ على إجراءات السلامة بالفصول، مشيرة الى أنه سيتم اخضاع الطلاب والطواقم التدريسية للفحص الطبي قبل عودتهم للمدارس.

#الحكومة الاسرائيلية #التعليم الوجاهي #اسرائيل #فيروس كورونا

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