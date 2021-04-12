الاتحاد الأوروبي للمسلمين: رمضان كريم (فيديو)

وكالات

هنأ ‏‏‏‏الناطق الرسمي للاتحاد الأوروبي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لويس ميغيل بوينو، المسلمين، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، على طريقته الخاصة.

وقال لويس ميغيل بوينو في "تويتر": "أود أن أتمنى لأصدقائنا المسلمين بحلول شهر رمضان الكريم الصحة والسلام والفرح، آملا أن يكون صياما مقبولا...كل عام وأنتم بخير".

أودّ أن أتمنّى لأصدقائنا المسلمين بحلول شهر رمضان الكريم الصحة والسلام والفرح، آملا ً أن يكون صياما ً مقبولا ً...كلّ عام وأنتم بخير.#رمضان_كريم pic.twitter.com/RINzX78QGg — Luis Miguel Bueno ???????? (@EUinArabic) April 12, 2021

ونشر فيديو له وهو يرسم لوحة تعبيرية عن جامع و"هلال رمضان" ومدينة، وكتب في اللوحة: "رمضان كريم".