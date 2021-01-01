غزة : رجل أعمال يسامح المدينين له بمبلغ 4 ملايين شيكل

غزة / سما /

أعلن محمد ضهير رجل الأعمال الغزي، اليوم الثلاثاء، عن مسامحته لمدينين له من أصحاب مزارع الدواجن بمبالغ مالية وصلت إلى 4 ملايين شيكل.

وأوضح ضهير في منشور له عبر فيسبوك، أنه اتخذ قراره في ظلال استقبال شهر رمضان المبارك، وأنه عفا عن أصحاب تلك الديون لوجه الله تعالى.

ولفت إلى أن المزارعين الذين تم مسامحتهم ونشر كشفًا بأسمائهم، هم ممن لا يستطيعون سداد ديونهم المتراكمة عليهم، بسبب الحصار الشديد والأوضاع المأساوية التي يعيشها قطاع غزة.

ودعا المزارعين الذين نشرت أسمائهم في الكشوفات للتوجه إلى شركته الخميس المقبل، لاستلام ورقة مخالصة.