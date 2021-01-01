البرغوثي: يجب التصدي لمحاولات الاحتلال تخريب الانتخابات الفلسطينية

رام الله / سما /

أدان د. مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية إقدام قوات الاحتلال على اعتقال المرشح عن قائمة "القدس موعدنا" ناجح عاصي من منزله في البيرة، وما قامت به من اعتقالات وفض بالقوة لاجتماعات تشاورية في مدينة القدس، بالإضافة الى التهديدات بمنع الانتخابات في القدس وعرقلتها في مناطق أخرى.



وأكد البرغوثي على وحدة جميع القوائم والقوى في التصدي لهذه الإجراءات الإسرائيلية بما في ذلك الإصرار على إجراء الانتخابات في القدس وجعلها معركة مقاومة شعبية، ومطالبة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف حملة الاعتقالات ومحاولات تخريب الانتخابات الفلسطينية.