  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الجاسوس بولارد يشارك في اقتحام قبر يوسف بنابلس

الثلاثاء 13 أبريل 2021 12:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجاسوس بولارد يشارك في اقتحام قبر يوسف بنابلس



نابلس / سما /

شارك الجاسوس الإسرائيلي من أصول أميركية، جوناثان بولارد، مع عشرات المستوطنين، الليلة الماضية، في اقتحام قبر يوسف بنابلس، حسب ما ورد في وسائل الإعلام العبرية.

وذكرت قناة "كان" العبرية، صباح اليوم الثلاثاء، أن بولارد، شارك الليلة في اقتحام قبر يوسف بنابلس، وأدخل الى هناك كتاب توراة، تمت كتابته بتمويل شخصي قبل 12 عاما.

يشار الى أن جوناثان بولارد، أمضى 30 عاما في السجن داخل الولايات المتحدة الأميركية، بعد إدانته بالتجسس لصالح إسرائيل، وأفرج عنه الرئيس الاميركي السابق دونالد ترمب، حيث كان كل من سبقه من رؤساء يرفضون العفو عنه.

#الجاسوس بولارد #بولارد #نابلس #قبر يوسف

الأكثر قراءة اليوم

داخلية غزة تتخذ عدة قرارات جديدة لمواجهة فيروس كورونا بالقطاع.. اليك تفاصيلها

إسرائيل تسعى لعرقلة محادثات فيينا وتوجه إهانة لوزير الدفاع ألأميركي أثناء زيارته

دول عربية تعلن غداً الثلاثاء أول أيام شهر رمضان

رمضان الثلاثاء في 13 دولة عربية.. والأربعاء بسلطنة عمان

رسمياً.. حماس تعلن: انتخاب خالد مشعل رئيساً للحركة في إقليم الخارج خلفاً لماهر صلاح

بعد مماطلة طويلة .. نتنياهو يوافق على طلب الأردن

مصادر فلسطينية : انتخاب خالد مشعل رئيسا لحماس "اقليم الخارج"

الأخبار الرئيسية

وزيرة الصحة : تسجيل 18 وفاة و1911 إصابة جديدة بـ"كورونا" وتعافي 2348 مصابًا

نقابة الموظفين بغزة : الحق بالراتب الكامل ووقف خصومات المرابحات في "رمضان"

صيدم يوجه دعوة لرئيس الوزراء بشأن ملفات قطاع غزة العالقة وهذه تفاصيلها ..

لهذا السبب .. حماس ابلغت الوفد المصري إمكانية تفجّر الأوضاع في غزة ميدانيا وعسكريا

بعد مماطلة طويلة .. نتنياهو يوافق على طلب الأردن

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية