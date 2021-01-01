الجاسوس بولارد يشارك في اقتحام قبر يوسف بنابلس

نابلس / سما /

شارك الجاسوس الإسرائيلي من أصول أميركية، جوناثان بولارد، مع عشرات المستوطنين، الليلة الماضية، في اقتحام قبر يوسف بنابلس، حسب ما ورد في وسائل الإعلام العبرية.

وذكرت قناة "كان" العبرية، صباح اليوم الثلاثاء، أن بولارد، شارك الليلة في اقتحام قبر يوسف بنابلس، وأدخل الى هناك كتاب توراة، تمت كتابته بتمويل شخصي قبل 12 عاما.

يشار الى أن جوناثان بولارد، أمضى 30 عاما في السجن داخل الولايات المتحدة الأميركية، بعد إدانته بالتجسس لصالح إسرائيل، وأفرج عنه الرئيس الاميركي السابق دونالد ترمب، حيث كان كل من سبقه من رؤساء يرفضون العفو عنه.