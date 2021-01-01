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نقابة الموظفين بغزة : الحق بالراتب الكامل ووقف خصومات المرابحات في "رمضان"

الثلاثاء 13 أبريل 2021 12:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
نقابة الموظفين بغزة : الحق بالراتب الكامل ووقف خصومات المرابحات في "رمضان"



غزة / سما /

طالبت نقابة الموظفين بغزة، اليوم الثلاثاء، وزارة المالية بصرف راتب كامل للموظفين خلال شهر مضان المبارك للتخفيف عن كاهلهم.

وطالبت النقابة في مؤتمر صحفي عقدته في مدينة غزة الفصائل الفلسطينية التي رأت ما قدمه موظفو قطاع غزة من تضحيات وعطاء وثبات في خدمة شعبنا بأن تكون الحريصة على تثبيت حقوقه المالية والادارية كاملة دون نقصان.

وشددت على ضرورة إنصاف السلطة للموظفين في قطاع غزة والاعتراف بحقوقهم الكاملة غير منقوصة والعمل بالمساواة أسوة بزملائهم موظفي الضفة الغربية.

وقالت النقابة "حقوق الموظف في الراتب الكامل ومستحقاته ومركزه الإداري والمالي خط أحمر في وجه أي حكومة مهما كان لونها السياسي"، داعيةً الجهات الحكومية في غزة لتوضيح الرؤية بشأن حقوق الموظفين للمرحلة القادمة.

كما طالبت البنوك بوقف خصومات المرابحات في الشهر الفضيل، موجهةً الدعوة لجموع الموظفين بالمشاركة الفاعلة في كافة أنشطة وفعاليات النقابة وصولات لتحقيق مطالبهم العادلة.

#موظفي غزة #حماس #راتب غزة

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