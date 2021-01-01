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نقابة الموظفين بغزة تطالب وزارة المالية بصرف راتب كامل خلال شهر رمضان

الثلاثاء 13 أبريل 2021 12:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
نقابة الموظفين بغزة تطالب وزارة المالية بصرف راتب كامل خلال شهر رمضان



غزة / سما /

طالبت نقابة الموظفين في غزة اليوم الثلاثاء  وزارة المالية بصرف راتب كامل للموظفين خلال شهر رمضان المبارك للتخفيف عن كاهل الموظفين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

وطالبت النقابة خلال مؤتمر صحفي الفصائل الفلسطينية التي رأت ما قدمه موظفو قطاع غزة من تضحيات وعطاء وثبات في خدمة شعبنا بأن تكون الحريصة على تثبيت حقوقه المالية والادارية كاملة دون نقصان.

وجددت مطالبتها لقيادة السلطة بضرورة إنصاف الموظفين في قطاع غزة والاعتراف بحقوقهم الكاملة غير منقوصة والعمل بالمساواة بين إخوانهم موظفي الضفة الغربية.

واعتبرت ان حقوق الموظف في الراتب الكامل ومستحقاته ومركزه الإداري والمالي خط أخمر في وجه أي حكومة مهما كان لونها السياسي.

ودعت النقابة الحكومة في غزة الي توضيح الرؤية بشأن حقوق الموظفين للمرحلة القادمة ، مطالباً البنوك بوقف خصومات المرابحات في الشهر الفضيل.

ووجهت النقابة دعوتها لجموع الموظفين بالمشاركة الفاعلة في كافة أنشطة وفعاليات النقابة وصولات لتحقيق مطالبهم العادلة.

#رواتب الموظفين #غزة #رواتب #شهر رمضان

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