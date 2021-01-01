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10 آلاف مولود بقطاع غزة بالربع الأول من 2021

الثلاثاء 13 أبريل 2021 11:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
10 آلاف مولود بقطاع غزة بالربع الأول من 2021



غزة / سما /

سجّلت مكاتب الأحوال المدنية بوزارة الداخلية _الشق المدني في محافظات قطاع غزة 10 آلاف و43 مولودًا جديدًا، و4 آلاف و100 حالة وفاة خلال الرُبع الأول من العام الجاري 2021.

وأظهرت إحصائية صادرة عن الإدارة العامة للأحوال المدنية بوزارة الداخلية-الشق المدني أن عدد الذكور من بين المواليد بلغ 5 آلاف و244 مولوداً، بنسبة 52.2%، في حين بلغ عدد المواليد من الإناث 4 آلاف و799 مولودة بواقع 47.7%.

وفي تفصيل المحافظات؛ أوضحت الإحصائية أن مكاتب الأحوال المدنية بمديرية الداخلية بمحافظة غزة سجلت 3 آلاف و646 مولوداً، ومحافظة شمال غزة سجلت 1742 مولوداً، فيما سجلت مديرية داخلية محافظة الوسطى 1450 مولوداً، ومديرية خانيونس 2057 مولوداً، ومديرية رفح 1148 مولوداً.

وحول تفاصيل إحصائية الوفيات؛ أفادت الأحوال المدنية أن مكاتبها في محافظات القطاع سجلت 4100 حالة وفاة خلال الرُبع الماضي، من بينها 2153 ذكور بنسبة 52.5%، و1947 إناث بنسبة 47.4%.

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