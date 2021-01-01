الأزهر يحذر من تنفيذ “داعش” مخطط خطير خلال شهر رمضان

القاهرة / وكالات /

حذّر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، من مخطط جديد لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يُعرف بـ”داعش” وذلك بعد تحريض التنظيم لذئابه المنفردة.

جاء ذلك في بيان للمرصد على صفحته الرسمية بفيسبوك، وقال فيه: “استكمالًا لمتابعة تحركات تنظيم داعش مؤخرًا بالتزامن مع تفشي جائحة كورونا في العالم، تابع مرصد الأزهر لمكافحة التطرف ما نشره التنظيم من رسائل تحريضية لأتباعه من ’الذئاب المنفردة‘ حثهم فيها على تنفيذ المزيد من الهجمات خلال شهر رمضان”.

وأضاف: “وفق ما تم رصده فإن التنظيم الإرهابي دعا ذئابه المنفردة إلى شن هجمات ضد من أسماهم بـ ’الصليبيين‘ و’المرتدين‘، وهو ما أكدته صحيفة ’لا راثون‘ الإسبانية أيضًا في أحدث تقاريرها”.

وتابع: “أمام تكرار هذه الدعوات التحريضية من جانب تنظيم داعش، يجدد مرصد الأزهر تحذيره من محاولة التنظيم وغيره من التنظيمات استغلال انشغال الدول في مواجهة جائحة كورونا والاحتفال بحلول شهر رمضان المبارك، لتنفيذ هجمات في محاولة لتعويض الخسائر السابقة ولاستمالة أتباعهم عبر إيصال رسالة مفادها أن التنظيم باق ولم يتأثر بالضربات الأمنية الأخيرة”.

وخلص المرصد في بيانه إلى دعوة “دول العالم كافة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتفادي وقوع أية هجمات ، خاصة مع تحول ’الذئاب المنفردة‘ خلال الفترة الأخيرة إلى أداة رئيسية يعتمد عليها التنظيم في تنفيذ مخططاته”.