رام الله / سما /

تصدر إعلان حلول شهر رمضان المبارك اليوم عناوين الصحف المحلية (الحياة الجديدة، الأيام، القدس) الصادرة اليوم الثلاثاء.

كما واصلت الصحف المحلية تغطيتها لآخر المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا في فلسطين، حيث سجل يوم أمس وفاة 26 مواطناً، و2762 إصابة جديدة.

الحياة الجديدة:

-الرئيس يهنئ قادة وملوك العالمين العربي والإسلامي وشعبنا والأمتين العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان.

-مجلس الوزراء يعتمد حزمة حوافز لتشجيع الاستثمار بعدة محافظات وموازنات مالية لدعم مشاريع في القدس.

-فلسطينيو مخيمات لبنان ينظمون اعتصاماً تأييداً للشرعية الفلسطينية وتمسكاً بالثوابت الوطنية.

-المفتي: اليوم أول أيام شهر رمضان المبارك.

-فصائل المنظمة: لا انتخابات دون القدس.

-الاحتلال يهدم منزلاً شرق بيت لحم وخيمة ويستولي على معدات زراعية بمسافر يطا.

-26 حالة وفاة و2762 إصابة بـ"كورونا".

-شكري ولافروف يؤكدان أهمية القضية الفلسطينية ودفع عملية السلام.

-مفاوضات تشكيل الحكومة الإسرائيلية: طريق مسدود مع "الصهيونية الدينية" وبينيت سيدعم نتنياهو.

الأيام:

-هدم واقتحامات في بيت ساحور ويطا والأغوار.

-إقامة بؤرة استيطانية على أراضي قرية قصرة.

-المفتي: اليوم أول أيام شهر رمضان المبارك.

"-الوباء": 26 وفاة ورصد 2762 إصابة جديدة سجل منها 1764 في محافظات غزة.

-إيران تتهم إسرائيل بالمسؤولية عن حادث تخريب منشأة نطنز النووية وتتوعد بـ"الانتقام".

-مجلس الوزراء يصادق على التفاهمات مع نقابة المهندسين.

-مصر وروسيا تؤكدان ضرورة تفعيل عمل "الرباعية الدولية".

-غانتس: مقربون من نتنياهو وراء "فضيحة التسريبات" حول هجوم نطنز.

-نتنياهو لأوستن: لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي.

-الأردن: 82 وفاة و3565 إصابة جديدة بـ"كورونا".

"-الصندوق القومي اليهودي" يصادق على شراء أراض في مستوطنات بالضفة.

-إسرائيل: إيران تستخدم حسابات مزيفة للإيقاع بالإسرائيليين في الخارج.

-الخصاونة للبرلمان: ما شهده الأردن لم يكن محاولة انقلاب، والأمير حمزة لن يحاكم.

"-الصحة العالمية": الجائحة في "مرحلة حرجة والإصابات ترتفع باطراد في العالم.

القدس:

-الاحتلال يهدم عدة منشآت في بيت ساحور والخضر ومسافر يطا ويعتقل 28 مواطناً.

-الرئيس يهنئ شعبنا والأمتين العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان.

-تفاصيل مخطط إقامة 4 أنفاق لربط شبكة الطرق السريعة تل أبيب - القدس بمنطقة الغور.

-26 حالة وفاة و2762 إصابة جديدة بـ"كورونا" في الضفة والقطاع.

-المفتي: اليوم بداية صوم شهر رمضان المبارك.

-مجلس الوزراء يعتمد حزمة حوافز لتشجيع الاستثمار وبناء مدارس وشبكات مياه وصرف صحي.

-شكري ولافروف يؤكدان أهمية القضية الفلسطينية وضرورة دفع عملية السلام.

-فصائل المنظمة: لا انتخابات بدون القدس.

-مصادقة إسرائيلية على شراء أراض قرب المستوطنات المعزولة.

-خبراء: إسرائيل تسعى لعرقلة محادثات فيينا وتوجه إهانة لوزير الدفاع الأميركي.

-سلالة جنوب أفريقيا قادرة على اختراق "فايزر".