  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

الثلاثاء 13 أبريل 2021 10:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية



غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل 8 حالات وفاة و1292 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 3919 فحصًا مخبريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتعافي 857 حالة من المصابين بالفيروس.

وقالت إن إجمالي عدد الإصابات بلغ 84579 إصابة بينها 20484 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 63393 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات لـ 702.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 395 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة إلى 276.

وبينت أن إجمالي الجرعات المضادة لفيروس كورونا التي وصلت إلى قطاع غزة بلغت 81600 جرعة، بينما بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 32153 شخصًا.

#فيروس كورونا #وزارة الصحة #غزة

الأكثر قراءة اليوم

داخلية غزة تتخذ عدة قرارات جديدة لمواجهة فيروس كورونا بالقطاع.. اليك تفاصيلها

إسرائيل تسعى لعرقلة محادثات فيينا وتوجه إهانة لوزير الدفاع ألأميركي أثناء زيارته

عوض الله كان ينسق مع الأمير حمزة منذ سنة وهكذا سيتم التعامل مع الأمير ..

دول عربية تعلن غداً الثلاثاء أول أيام شهر رمضان

رمضان الثلاثاء في 13 دولة عربية.. والأربعاء بسلطنة عمان

رسمياً.. حماس تعلن: انتخاب خالد مشعل رئيساً للحركة في إقليم الخارج خلفاً لماهر صلاح

شاهد الفيديو : لاعب مغربي يلفظ أنفاسه الأخيرة في الملعب ...

الأخبار الرئيسية

صيدم يوجه دعوة لرئيس الوزراء بشأن ملفات قطاع غزة العالقة وهذه تفاصيلها ..

لهذا السبب .. حماس ابلغت الوفد المصري إمكانية تفجّر الأوضاع في غزة ميدانيا وعسكريا

بعد مماطلة طويلة .. نتنياهو يوافق على طلب الأردن

الحية: ذاهبون للانتخابات لحاجة وطنية.. وسندعم تشكيل حكومة وحدة وطنية أيًا كانت النتائج

رمضان الثلاثاء في 13 دولة عربية.. والأربعاء بسلطنة عمان

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية