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أسعار الخضروات والدجاج في غزة في أول ايام شهر رمضان المبارك

الثلاثاء 13 أبريل 2021 08:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أسعار الخضروات والدجاج في غزة في أول ايام شهر رمضان المبارك



غزة / سما /

تشهد أسعار الخضروات والفواكه واللحوم والدجاج في أسواق قطاع غزة، اليوم الثلاثاء13/4/2021 اول ايام شهر رمضان المبارك ارتفاع طفيف على بعض السلع ، وسط تحذيرات من استغلال التجار لشهر رمضان ،  في ظل انتشار وباء كورونا واعلان الحكومة في قطاع غزة عن جملة من الاجراءات الوقائية .

وفيما يلي أسعار الخضروات والفواكه في أسواق غزة اليوم:

أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء 13/4/2021

البندورة: 1 ك = 1 شيكل

خيار: 2 ك = 10 شيكل

بطاطس بلدية: 6 إلى 8 ك = 10 شيكل

السبانخ: 1 ربطة = 2 شيكل

سلق: 1ربطة = 2 شيكل

ملوخية: 1ك = 3 شيكل

كوسا: 1ك = 3 شيكل

بصل بلدي: 1 ك = 3 شيكل

بصل مصري: 1ك = 2 شيكل

بصل أحمر: 1ك = 3 شيكل

فلفل أخضر: 1ك = 4 شيكل

فلفل رومي: 1ك = 4 – 5 شيكل

زنجبيل أخضر 1ك = 20 شيكل

قرع أصفر 1ك = 2 شيكل

باذنجان : 1ك = 3 شيكل

لفت: اك = 1 شيكل

ورق عنب = 7 شيكل للوقية

قلقاس = 6 شيكل

فول أخضر 1ك = 2 شيكل

ثومة (وقية): 2 شيكل

خس (كبير) = 2 شيكل

زهرة (جميع الأحجام): 3 _ 4 شيكل

ملفوف (جميع الأحجام): 3 إلى 4 شيكل

ملفوف أحمر: 4 شيكل

ليمون: 5 ك = 10 شيكل

جزر : 1ك = 2 شيكل

أسعار الفواكه اليوم الثلاثاء 13/4/2021

فراولة 1ك = 3 شيكل

موز: 1 ك = 3.5 شيكل

تفاح: 3 ك = 10 شيكل

تفاح أمريكي: 7 شيكل

أجاص: 1 ك = 3 – 5 شيكل

بوملي: 1ك = 2 شيكل

برتقال أبو صرّة: 3 ك = 10 شيكل

كلمنتينة: 4 – 8 ك = 10 شيكل

أفوكادو: 1ك = 6 شيكل

كيوي: 1ك = 7 شيكل

قشطة 1ك = 16 شيكل

شمام 1ك = 4 شيكل

كستناء 1ك = 12 شيكل

عنب أسود 1ك = 12 شيكل

رمان 1ك = 4 شيكل

أسعار الدواجن واللحوم اليوم الثلاثاء 13/4/2021

بيض: 10 شيكل الكرتونة

دجاج: 9 شيكل للكيلو الواحد

لحمة كبيرة: 33 شيكل

لحمة بتلو: 36 شيكل

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