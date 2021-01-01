لهذا السبب .. جندي إسرائيلي أصيب مع "اورن شاؤول"بحرب غزة يحرق نفسه

القدس المحتلة / سما /

اقدم جندي اسرائيلي على حرق نفسه في اثناء تواجده داخل قسم التأهيل في مبنى وزارة الحرب الاسرائيلية في تل ابيب .

و كان الجندي "ايتسيك سعاديان" قد شارك في عدوان ال ٢٠١٤ على قطاع غزه و كان ضمن الفرقه التي دخلت الشجاعية والتي ضمت ايضا الجندي الاسير اورن شاؤول وعلى اثر معركة الشجاعية اصيب باعاقة نفسية ومنذ ذلك الوقت وهو في صراع مع وزارة الحرب لتحسين نسبة اعاقته .

وبسبب رفض الوزارة تحسين نسبة اعاقته صب البنزين على نفسه واشعل النار في جسده وقد اصيب باصابات خطيره .

وذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حادثة الجندي خلال اجتماع الكابينت، قائلا: "شهدنا حادثة مروعة، إيتسيك ساديان جندي من لواء غولاني في جيش الدفاع الإسرائيلي من عملية الجرف الصامد، أضرم النار في نفسه نتيجة لوعكة نفسية كبيرة".

وأضاف نتنياهو: "لسوء الحظ، أعلم أنه ليس الوحيد بين جنودنا الذي يعاني مثل هذه المحنة".