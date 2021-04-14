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حالة الطقس : ارتفاع على درجات الحرارة

الثلاثاء 13 أبريل 2021 07:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس : ارتفاع على درجات الحرارة



رام الله / سما /

​ يكون الجو اليوم غائما جزئيا الى صاف ، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها السنوي العام ويكون الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذه الليلة : يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف وبارداً ، والرياح شمالية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأربعاء 2021/04/14 يكون الجو غائما جزئيا الى صاف ، ويطرأ ارتفاع  ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل ويصبح الجو لطيفا في معظم المناطق حارا نسبيا في الأغوار ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الخميس 2021/04/15 يكون الجو غائما جزئيا الى صاف ، ويطرأ ارتفاع  اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4-5 درجات مئوية ويصبح الجو حارا نسبيا في معظم المناطق حارا في الأغوار ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

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