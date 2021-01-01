رمضان الثلاثاء في 13 دولة عربية.. والأربعاء بسلطنة عمان

رام الله / سما / الاناضول

يبدأ شهر رمضان المبارك لعام 1442 هـ (2021) الثلاثاء، الموافق 13 أبريل/ نيسان الجاري، في 13 دولة عربية، بينما يبدأ الأربعاء في سلطنة عمان.

وأعلنت السعودية وفلسطين والأردن والسودان وقطر والكويت والإمارات والبحرين، الإثنين، أن أول أيام شهر رمضان غدا الثلاثاء بعد ثبوت رؤية الهلال.

بينما أفادت وكالة الأنباء العمانية الرسمية بأنه لم تثبت رؤية الهلال، والأربعاء أول أيام رمضان.

وكشف مكتب المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني، الإثنين، أن الأربعاء المقبل سيكون أول أيام شهر رمضان، مخالفا لإعلان الديوان السني العراقي، كالعادة منذ سنوات طويلة.

والأحد، أعلن كل من مصر وتونس ولبنان واليمن وديوان الوقف السني العراقي، في بيانات منفصلة، ثبوت رؤية الهلال، وبدء أول أيام رمضان الثلاثاء.

وللعام الثاني على التوالي، يحل شهر رمضان في ظل استمرار جائحة “كورونا”، بما تخلفه من تداعيات سلبية على اقتصادات الدول وأوضاع المواطنين المعيشية.

ومنعت دول عديدة إقامة بعض الفروض اليومية وصلاة التراويح في المساجد، فيما سمحت أخرى بها مع فرض تدابير احترازية مشددة، بالإضافة إلى حظر تجوال كلي أو جزئي، خلال الشهر المبارك، لمنع انتشار الفيروس.