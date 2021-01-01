اللواء عباس إبراهيم يلتقي السفير دبور

بيروت /سما/

التقى المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم، مساء اليوم الاثنين، سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية أشرف دبور.

وتم خلال اللقاء بحث الأوضاع الفلسطينية، خاصة المحاولات الأخيرة الجارية من بعض الجهات المشبوهة الهادفة إلى إنهاء حق العودة، استمرارا لمشروع ما سمي "صفقة القرن"، الذي ما زال يراود طموحات وأجندات البعض.

وأكد اللواء إبراهيم حق الشعب الفلسطيني بممارسة حقه بتقرير مصيره بنفسه، وفق ما أقرته القوانين الدولية ذات الصلة.

كما تطرق اللقاء إلى الأوضاع الصحية في المخيمات في ظل جائحة "كورونا"، حيث أثنى اللواء إبراهيم على الجهود والمبادرات التي تقوم بها الطواقم الطبية الفلسطينية في المخيمات والتجمعات الفلسطينية لمواجهة الجائحة، والتطور الملحوظ للقطاع الصحي الفلسطيني.