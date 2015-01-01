مقتل امرأة إثر تعرضها لإطلاق نار في الداخل المحتل

القدس المحتلة / سما /

قتلت مساء يوم الإثنين، امرأة تبلغ من العمر (38 عامًا)، إثر تعرضها لإطلاق نار، في مدينة الطيرة بمنطقة المثلث الجنوبي في الداخل الفلسطيني المحتل عام 48.

وأشار موقع (عرب 48) إلى أن المواطنة سهى منصور، وهي من سكان مدينة الطيرة، لقيت مصرعها مساء اليوم إثر تعرضها لجريمة إطلاق نار.

وجاءت جريمة القتل اليوم، بعد وقت وجيز من مؤتمر صحافي عقدته جمعية كيان في حيفا، أوضحت فيه أنّ نحو ثلثي النساء اللواتي وثق البحث حالات قتلهن، كن معروفات للشرطة و/أو لمكاتب الرفاه، وأن المقابلات التي وُثِّقَت مع عائلات المغدورات تكشف بأن الشرطة فشلت في حماية النسوة قبل أن يُقتَلن.

وقُتِلت 149 امرأة في اسرائيل بينهن 65 امرأة عربية بين عامَي 2015 و2020؛ ما يعني أن نسبة النساء العربيات 43% من إجمالي النساء اللواتي قتلن.