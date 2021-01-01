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حماس: انتخاب خالد مشعل رئيساً للحركة بالخارج وأبو مرزوق نائباً له

الإثنين 12 أبريل 2021 09:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: انتخاب خالد مشعل رئيساً للحركة بالخارج وأبو مرزوق نائباً له



غزة / سما /

انتخب مجلس شورى حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في منطقة الخارج، خالد مشعل رئيسا للحركة في الخارج، وموسى أبو مرزوق نائبا له.

وقالت حركة حماس في بيان صحفي: "في إطار الانتخابات الدورية الداخلية التي تجريها الحركة في مناطقها المختلفة، تمكّنت الحركة في الخارج من إجراء العملية الانتخابيّة الداخليّة، في جميع أماكن وجودها وحضورها، والتي أفرزت مجلس شوراها الجديد"، بحسب ما جاء على موقع الحركة الالكتروني.

وعبرت الحركة عن الاعتزاز بحرصها على تعميق المؤسّسية، وبسط الشورى، والاحتكام إلى صناديق الاقتراع في فرز قياداتها، داعية الله أن يعين الأخوين الكريمين، على حمل الرسالة وأداء الأمانة، ومواصلة حمل راية الجهاد والمقاومة حتى التحرير والعودة بإذن الله.

وثمنت قيادة الحركة الجهود الكبيرة التي بذلتها لجنة الانتخابات، على الرغم من الظروف الأمنية المعقّدة والجائحة الصحية غير المسبوقة.

وحيّت جميع أبناء الحركة، من الإخوة والأخوات، الذين شاركوا في مراحل العملية الانتخابية.
 

#حركة حماس #الانتخابات الداخلية لحركة حماس #موسى ابو مرزوق #خالد مشعل

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