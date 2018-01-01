الرئيس العراقي يوقع مرسوما بإجراء انتحابات نيابية مبكرة في 10 تشرين أول المقبل

بغداد /سما/(شينخوا)

وقع الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الإثنين، مرسوما جمهوريا بإجراء انتخابات نيابية مبكرة في العاشر من أكتوبر القادم، معتبرا أنها "مهمة ومفصلية وتأسيسية".

ونقل بيان للرئاسة العراقية عن الرئيس صالح قوله إنه "استنادا لصلاحياتنا الدستورية، وعلى ضوء قرار مجلس النواب بحل نفسه (..) وقعت المرسوم الجمهوري الخاص بإجراء الانتخابات النيابية المبكرة في العاشر من أكتوبر المقبل".

وأضاف "أن الانتخابات المقبلة مهمة ومفصلية وتأسيسية، وتأتي بعد حراك شعبي ناهض يطالب بالإصلاح وتصحيح المسارات".

وكان البرلمان العراقي صوت في 31 مارس الماضي على قرار بحل نفسه في السابع من أكتوبر القادم بشرط أن تجرى الانتخابات المبكرة في العاشر من الشهر ذاته.

ودعا صالح الجميع إلى الاستعداد للانتخابات والمشاركة الجادة فيها، معتبرا الانتخابات فرصة لتحقيق تطلعات الشعب.

كما دعا المؤسسات المعنية إلى الإسراع في تحقيق متطلبات إجراء انتخابات نزيهة، معتبرا أن تأمين حق العراقيين في اختيار ممثليهم بعيدا عن الضغوط والابتزاز وسرقة أصواتهم يمثل أولوية قصوى للخروج من ترسبات وتراكمات المراحل السابقة.

وشدد على ضرورة العمل والتنسيق الجاد بين المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية والأمم المتحدة لتأمين الرقابة الأممية وضمان نزاهة العملية الانتخابية، بما يساهم في نجاحها.

وقال الرئيس العراقي "إن الانتخابات ستجري في ظروف نقدر وتقدرون مصاعبها، من جائحة كورونا والتحدي الأمني بمجابهة الإرهاب والخارجين عن القانون، إلا أننا نعول على همة أجهزتنا الأمنية ووعي شعبنا بتحمل المسؤولية في حفظ أمن الانتخابات والناخبين".

ويأتي توقيع الرئيس صالح على مرسوم إجراء الانتخابات المبكرة بعد أيام من توقيعه مرسوما بتعيين رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا، التي كانت بمثابة العقبة الأخيرة أمام إجراء الانتخابات كونها الجهة المخولة بالتصديق على نتائجها.

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، قد حدد السادس من يونيو المقبل موعدا لإجراء الانتخابات النيابية المبكرة، لكن مفوضية الانتخابات اقترحت إجراءها في 16 أكتوبر لأسباب فنية، قبل أن تعلن الحكومة العاشر من أكتوبر موعدا جديدا لإجرائها.

وصوت البرلمان العراقي في أكتوبر الماضي على قانون الانتخابات وفق الدوائر المتعددة، وعددها 83 دائرة انتخابية بعدد كوتا النساء في البرلمان.

كما صوت البرلمان في شهر ديسمبر الماضي على قانون تمويل هذه الانتخابات.

وجرت آخر انتخابات برلمانية في العراق في شهر مايو عام 2018.

وكان من المفروض أن تجري الانتخابات المقبلة في عام 2022، لكن الاحتجاجات، التي انطلقت في شهر أكتوبر عام 2019 في بغداد وتسع محافظات أخرى طالبت بانتخابات مبكرة تحت رقابة دولية، وأجبرت الحكومة السابقة برئاسة عادل عبدالمهدي، على الاستقالة.