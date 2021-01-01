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تجدد الخلافات بين نتنياهو وغانتس تعيق شراء لقاحات كورونا

الإثنين 12 أبريل 2021 08:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
تجدد الخلافات بين نتنياهو وغانتس تعيق شراء لقاحات كورونا



القدس المحتلة / سما / صحيفة القدس

تجددت الخلافات بين بنيامين نتنياهو رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية وزعيم حزب الليكود، ووزير جيشه بيني غانتس زعيم حزب أزرق - أبيض، على خلفية تمويل شراء لقاحات فايزر المضادة لفيروس كورونا.

وبحسب موقع واي نت العبري، فإن الليكود اتهم غانتس بعدم الموافقة على تمرير الميزانية الخاصة لشراء اللقاحات، ويربط ذلك بتعيين وزير دائم لوزارة القضاء التي يترأسها حاليًا غانتس بنفسه إلى جانب وزارة الجيش.

واتهم الليكود، غانتس، بأنه يخاطر بحياة الإسرائيليين من خلال الاستمرار في اتخاذ نفس الموقف الرافض لتمويل شراء تلك اللقاحات.

فيما رد حزب أزرق - أبيض، بالقول إنه أبلغ مكتب نتنياهو بضرورة الموافقة على تمرير الميزانية الخاصة باللقاحات، لكن ذلك مرتبط فقط بموافقة نتنياهو على تعيين وزير دائم للقضاء.

وأضاف، "كل مواطن في إسرائيل يجب أن يسأل نفسه، لماذا يرفض تعيين وزير دائم".

وكانت شركة فايزر علقت تسليم دفعة جديدة من جرعات اللقاح وهددت بتحويلها لدول أخرى في حال لم تدفع إسرائيل أموالها.

#بيني غانتس #بنيامين نتنياهو #اسرائيل #لقاحات كورونا #فيروس كورونا #حزب الليكود

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