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السيسي وأمير قطر يتبادلان التهنئة لأول مرة منذ بيان قمة "العلا"

الإثنين 12 أبريل 2021 06:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
السيسي وأمير قطر يتبادلان التهنئة لأول مرة منذ بيان قمة "العلا"



القاهرة /سما/

أعلنت الرئاسة المصرية أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تلقى اليوم اتصالا هاتفيا من الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر للتهنئة بحلول شهر رمضان المبارك.

وأوضح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن: "الرئيس عبر خلال الاتصال عن شكره لأمير دولة قطر على تهنئته بهذه المناسبة المباركة، داعياً الله عز وجل أن يعيدها على شعبي البلدين الشقيقين وكافة الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات".

ويعد هذا الاتصال هو الأول من نوعه بين الرئيس المصري وأمير قطر منذ الأزمة الخليجية وإعلان بيان قمة "العلا".

من جانبها، لم تعلن الرئاسة المصرية عن تفاصيل هذا الاتصال بعد، إذ تعد هذه المرة الأولى التي يجري فيها السيسي وأمير قطر اتصالا هاتفيا منذ "بيان العُلا".

وكانت مصر إحدى الدول الأربع التي فرضت مقاطعة دبلوماسية واقتصادية على قطر عام 2017، قبل أن توقع على بيان العُلا الذي وضع الخطوط العريضة للمصالحة بين الدول الخمس.

#مصر #عبد الفتاح السيسي #امير قطر #تميم بن حمد آل ثاني #شهر رمضان

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