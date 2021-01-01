  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إطلاق برنامج إحياء يوم الأسير

الإثنين 12 أبريل 2021 05:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
إطلاق برنامج إحياء يوم الأسير



رام الله / سما /

 أطلقت وزارة الإعلام وممثلو مؤسسات الأسرى والمحررين برنامجًا وطنيًا مستدامًا لإحياء يوم الأسير الفلسطيني، المصادف في 17 نيسان.

وتم إقرار برنامج فعاليات يشمل موجات مفتوحة عبر وسائل الإعلام، ومنصات التواصل الاجتماعي، وتزويد الصحافيين بمعلومات واحصاءات رقمية وقصص إنسانية عن أسرى الحرية.

ويتضمن البرنامج تغطية إعلامية واسعة للفعاليات المركزية في المحافظات، تحت شعار "ولدنا لنكون أحرارا"، بجوار مرئيات ووسائط مسموعة تؤنسن الأسرى وتسلط الضوء على معاناتهم، وتبرز قهر ذويهم خلال الاعتقال وبعده.

ودعت الوزارة وممثلي مؤسسات الأسرى وسائل الإعلام لإبراز جوانب قضية أسرى الحرية، خاصة المتصلة بإجبار عائلاتهم على ممارسة دور السجان لأطفالهم، في ظل قرارات محاكم الاحتلال المتعلقة بفرض الحبس المنزلي على أطفالهم.

وقال المجتمعون: إن لقاءات مكثفة ستلي الفعاليات لتطوير خطة العمل المستدامة وتنفيذها، وفيها ورش متخصصة تركز على الجوانب الإنسانية والقانونية والإعلامية للأسرى، وندوات رقمية، وإصدارات تعنى بحقوقهم وآليات الدعم القانونية والنفسية لهم.

وسيشمل البرنامج الذي سيعمم بعدة صيغ رقمية، فعاليات مركزية تبدأ بمؤتمر صحافي الساعة الواحدة ظهيرة 15 نيسان أمام منزل أم ناصر حميد، وايقاد شعلة الحرية في التاسعة مساء اليوم نفسه أمام ضريح الرئيس الشهيد ياسر عرفات، يعقبها مهرجان مركزي في 18 نيسان الساعة الواحدة ظهرًا، وندوة تلفزيونية يوم 21 نيسان الساعة الثانية عشرة ظهرًا؛ لتسليط الضوء على معاناة 60 عائلة أسير، ونقل وجعهم الى العالم والمجتمع الدولي.

#يوم الأسير الفلسطيني #مؤسسات الأسرى

الأكثر قراءة اليوم

هذا ما سنفعله إن فازت حماس ..أبو ركن: أبو مازن "شريك" وكان يجب التعامل معه بصورة مختلفة

دول عربية تعلن يوم الثلاثاء أول أيام شهر رمضان 2021

اسعار العملات مقابل الشيكل

حمد بن جاسم يكشف المتورطين بأحداث الأردن وأسباب اندلاعها

جيروزاليم بوست: فتح تفشل في محاولة منع منافسيها من خوض الانتخابات

على خطى والده.. محمد عادل إمام الأعلى أجرا في رمضان بمبلغ فلكي

شعرة تطيح برأس قيادي من "القاعدة".. كيف انتقمت "قارئة الفنجان" لذبح حبيبها؟

الأخبار الرئيسية

السعودية: ثبوت رؤية هلال شهر رمضان بمحافظة تمير..

8

هآرتس: حين يبدو “عداد السيارة” مؤشراً لقتل الفلسطينيين في الشرع الإسرائيلي

رسمياً.. حماس تعلن: انتخاب خالد مشعل رئيساً للحركة في إقليم الخارج خلفاً لماهر صلاح

فصائل المنظمة

تفاصيل اجتماع فصائل منظمة التحرير بشأن اجراء الانتخابات في القدس..

الصحة توضح الية عمل لقاحات كورونا وكيفية إعطائها والفئات المستهدفة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية