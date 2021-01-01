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اسرائيل تنشر إحصائية لعدد سكانها

الإثنين 12 أبريل 2021 05:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
اسرائيل تنشر إحصائية لعدد سكانها



القدس المحتلة / سما /

 قال مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، إن عدد سكان إسرائيل وصل إلى 9 ملايين و327 ألف نسمة، بينهم 1.9 مليون عربي.

وتظهر المعطيات أن عدد السكان اليهود في إسرائيل 6 ملايين و894 ألفا يشكلون نحو 74% من إجمالي السكان، فيما وصل تعداد السكان العرب إلى مليون و966 ألفا أي حوالي 21% من السكان.

كما تضم إسرائيل 467 ألفا من المسيحيين غير العرب وأبناء ديانات أخرى، أولئك المصنفون "بلا دين" في هيئة السكان الإسرائيلية.

وهاجر الى الدولة العبرية حوالي 3.3 مليون مهاجر، منهم 1.5 مليون قدموا منذ عام 1990

#الإحصاء المركزي الإسرائيلي #سكان إسرائيل #اسرائيل

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