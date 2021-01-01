عليان يبعث رسالة للأسرى في سجون الاحتلال بمناسبة شهر رمضان المبارك

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بعث الدكتور جميل عليان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي والمدير العام لمؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى، اليوم الأثنين ، رسالة للأسرى في سجون الاحتلال بمناسبة شهر رمضان المبارك

وقال عليان في رسالته:" الإخوة الأسرى، رموز شعبنا، هامات الأمة المرتفعة والقامات المباركة نقف أمامكم اليوم وقد أظلتنا بركات ونسائم هذا الشهر الكريم نتقرب فيه إلى الله ونغتسل من خطايانا وتقصيرنا لنهنئكم جميعًا بهذا الشهر الكريم الذي يجدد فينا روح المحبة والتسامح وقيم الفضيلة والأخلاق.

وأضاف : "يهتف فينا رمضان أن نستحضركم في سحورنا وإفطارنا في ذكرنا وصلاتنا وتوليهِ وجوهنا شطر عرش الرحمن، نبحث عنكم وعن عوائلكم وشهدائنا وجرحانا في دعائنا وفي روح الواجب التي زرعتموها فينا جميعًا، وفي الركض من أجل حريتكم ونؤكد لكم أن حريتكم تعطي للصيام معنى إضافي وفي لقائكم أحباءكم وأبناءكم يحفف عنا قليل من المسئولية تجاهكم وتجاه كل مظلومي شعبنا".

وفيما يلي نص الرسالة :

الإخوة الأسرى، رموز شعبنا، هامات الأمة المرتفعة والقامات المباركة.

جرحانا البواسل، عنوان الدم الفلسطيني المتدفق من تراب فلسطين المقدس.

عوائل الشهداء الأحبة، الذين يدفعون في كل الثواني ثمن الانتماء والواجب.

شعبنا الفلسطيني العظيم والمبارك..

نقف أمامكم اليوم وقد أظلتنا بركات ونسائم هذا الشهر الكريم نتقرب فيه إلى الله ونغتسل من خطايانا وتقصيرنا لنهنئكم جميعًا بهذا الشهر الكريم الذي يجدد فينا روح المحبة والتسامح وقيم الفضيلة والأخلاق.

يهتف فينا رمضان أن نستحضركم في سحورنا وإفطارنا في ذكرنا وصلاتنا وتوليهِ وجوهنا شطر عرش الرحمن، نبحث عنكم وعن عوائلكم وشهدائنا وجرحانا في دعائنا وفي روح الواجب التي زرعتموها فينا جميعًا، وفي الركض من أجل حريتكم ونؤكد لكم أن حريتكم تعطي للصيام معنى إضافي وفي لقائكم أحباءكم وأبناءكم يحفف عنا قليل من المسئولية تجاهكم وتجاه كل مظلومي شعبنا.

أحبتنا الأسرى

ندرك أنكم أعطيتمونا معنى للحياة ولكدحنا هدفًا مقدسًا لأن الأسرى والشهداء هم العنوان الأكثر مصداقية وطهر في أمتنا وشعبنا.

نسأل الله أن يتقبل منكم هذا الكدح المتواصل والأطهر وأن يعجل لكم بالفرج ويعجل لفلسطين كاملة بالحرية ولشعبها بالوحدة والنهوض والاستقرار.

وكل عام وأنتم جميعاً بألف خير