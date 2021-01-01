رسمياً.. حماس تعلن: انتخاب خالد مشعل رئيساً للحركة في إقليم الخارج خلفاً لماهر صلاح

غزة / سما /

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الاثنين، انتخاب خالد مشعل رئيسًا للحركة في إقليم الخارج خلفًا للقيادي ماهر صلاح.

وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم، في تصريح مقتضب: "ضمن انتخاباتها الداخلية المنعقدة في أقاليمها الثلاثة، تم انتخاب خالد مشعل رئيساً للحركة في إقليم الخارج خلفاً لماهر صلاح".

وأضاف أن حمــاس ستستكمل عملياتها الديمقراطية الداخلية في كل المستويات وصولا لاختيار رئيس المكتب السياسي.

وبفوز مشعل يعود لعضوية المكتب السياسي بعد مغادرته لها، خلال الدورة الماضية، عقب ترأس هنية رئاسة المكتب السياسي للحركة.

وكانت الحركة أعلنت قبل أسابيع عن انتخاب يحيى السنوار رئيسا لحماس بغزة خلال الانتخابات الداخلية بالقطاع.

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