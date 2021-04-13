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مجلس اتحاد نقابات أساتذة وموظفي الجامعات الفلسطينية يصدر بياناً بشأن "ممارسات" جامعة القدس

الإثنين 12 أبريل 2021 04:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
مجلس اتحاد نقابات أساتذة وموظفي الجامعات الفلسطينية يصدر بياناً بشأن "ممارسات" جامعة القدس



رام الله /سما/

أعلن مجلس اتحاد نقابات أساتذة وموظفي الجامعات الفلسطينية عن تعليق الدوام في كافة الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، غداً الثلاثاء الموافق، مع عدم تواجد العاملين داخل الحرم الجامعي.

يأتي ذلك احتجاجاً على "ممارسات إدارة جامعة القدس ضد العاملين"، وفق بيان وصل"دنيا الوطن" نسخة عنه:

وفيما يلي نص البيان:
يعلن مجلس اتحاد نقابات أساتذة وموظفي الجامعات الفلسطينية عن تعليق الدوام في كافة الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، وذلك يوم غد الثلاثاء الموافق 13/4/2021م، مع عدم تواجد العاملين داخل الحرم الجامعي ، احتجاجاً على ممارسات إدارة جامعة القدس ضد العاملين ومحاربتهم في لقمة عيش أبنائهم، ومطالبة رئيس مجلس التعليم العالي السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي وضع حد لهذه الممارسات واتخاذ الإجراءات القانونية والملزمة لإدارة جامعة القدس عن الانتهاكات غير المشروعة التي تقوم بها بحق العاملين فيها.
 
رئيس مجلس اتحاد نقابات أساتذة وموظفي الجامعات الفلسطيني: د. أمجد برهم 

 الجامعة العربية الأمريكية

جامعة بيرزيت

جامعة النجاح الوطنية

جامعة فلسطين التقنية- خضوري

جامعة القدس

جامعة بيت لحم

 جامعة الخليل

جامعة بوليتكنك فلسطين

جامعة الأزهر

 

#الجامعات الفلسطينية

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