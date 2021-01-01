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السفير عبد الهادي يسلم مكرمة من الرئيس لمستوصف طبي في مخيم اليرموك

الإثنين 12 أبريل 2021 04:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
السفير عبد الهادي يسلم مكرمة من الرئيس لمستوصف طبي في مخيم اليرموك



دمشق /سما/

بتوجيهات من رئيس دولة فلسطين محمود عباس، سلم مدير عام الدائرة السياسية لمنظمة التحرير السفير أنور عبد الهادي، اليوم الاثنين، مكرمة رئاسية عبارة عن أجهزة طبيبة ومبلغ مالي للمستوصف الطبي في مخيم اليرموك والذي يشرف عليه مجموعة من الاطباء المتطوعين ويقدم خدماته لأهلنا في المخيم بشكل مجاني.

وتأتي هذه المكرمة لزيادة الخدمات الطبية التي يقدمها المستوصف لأهلنا في المخيم.

وقال عبد الهادي خلال تقديم الاجهزة الطبية: إن الرئيس محمود عباس يقدم كل الدعم لأبناء شعبنا في جميع أماكن تواجدهم واليوم نقدم مكرمة من سيادته للمستوصف الطبي في مخيم اليرموك عبارة عن أسرة ومنظم للكهرباء وكراسي متحركة لذوي الاحتياجات الخاصة.

وتابع: "عندما علم الرئيس أن هناك مستوصفا في مخيم اليرموك يديره متطوعون فلسطينيون، أمر فوراً بتقديم جميع الخدمات اللازمة له، ونحن نشكر الرئيس على هذه المكرمة التي تساهم في زيادة تقديم الخدمات الطبية وتخفيف معاناة أهلنا المتواجدين داخل المخيم".

بدوره، شكر مسؤول العلاقات العامة في المستوصف عيسى اللوباني، الرئيس محمود عباس على هذه المكرمة التي قدمها لخدمة الأهالي في مخيم اليرموك، مشيراً إلى أن الاهالي في المخيم دائماً يلمسون اهتمام الرئيس بهم ويوجهون كل الشكر والتحية له.

من جهته، أشاد عضو اللجنة الشعبية لمخيم اليرموك محمد شهابي، بهذه المكرمة التي جاءت من الرئيس الذي يتلمس هموم وجراح شعبنا في المخيم وفي كافة أماكن تواجدهم.

#الرئيس عباس #مخيم اليرموك #السفير عبد الهادي

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