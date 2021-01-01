الموساد يكشف: استخبارات إيرانية حاولت استدراج إسرائيليين بالخارج.. لهذا الهدف

القدس المحتلة /سما/

كشف جهاز الموساد الإسرائيلي أن مصادر استخباراتية إيرانية حاولت "جذب" إسرائيليين على مواقع التواصل الاجتماعي إلى اجتماعات في الخارج قد تؤدي إلى اختطافهم.



وحسب الموساد وفق موقع "والا" العبري، استخدمت الاستخبارات الإيرانية استخدمت حسابات وهمية على الشبكات الاجتماعية والاتصال بالإسرائيليين الذين لديهم اتصالات تجارية مع جهات في جميع أنحاء العالم ويميلون إلى السفر إلى الخارج.



وأوضح أن الحسابات الشخصية أجرت اتصالات مع مواطنين إسرائيليين، ونسقت لعقد اجتماعات معهم في الخارج وحاولت "جذبهم" لحضور اجتماعات تجارية مختلفة أو للقاءات عاطفية بهدف اختطافهم.