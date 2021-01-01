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ثقافة جنين تحتفل بإشهار رواية "شاهد على الجمر" للشاعر الراحل حسين حجازي

الإثنين 12 أبريل 2021 04:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
ثقافة جنين تحتفل بإشهار رواية "شاهد على الجمر" للشاعر الراحل حسين حجازي



جنين /سما/

 نظمت مديرية وزارة الثقافة في جنين بالتعاون مع مجلس قروي دير أبو ضعيف بالشراكة مع مجلس الكتاب والأدباء والمثقفين وجمعية المعلمين المتقاعدين، اليوم الإثنين، حفل إشهار لرواية "شاهد على الجمر" للشاعر الراحل حسين حجازي.

وألقيت خلال حفل الإشهار كلمات لمديرة مديرية وزارة الثقافة أمل الغزال، ولرئيس مجلس قروي دير أبو ضعيف حاتم راوجبة، وعضو مجلس الكتاب والأدباء والمثقفين العرب نسيم قبها، وممثل جمعية المعلمين المتقاعدين تميم حردان، وكلمة لمدارس دير أبو ضعيف ألقتها نهيل عزامطة، وأشادوا بدور الراحل كمربي ومخرجا للأجيال وشاعر وأديب كرس حياته من أجل إعلاء المشهد الثقافي في المحافظة.  

وذكرت غزال أنه تم تنظيم هذا الحفل ضمن سياسة وإستراتيجية الوزارة من خلال إحياء أدب الخالدين، وتمت طباعة الرواية من أصدقاء الراحل بالتعاون مع العديد من الجمعيات الثقافية.

وتخلل الحفل قصائد رثاء ألقاها الشعراء: هشام أبو صلاح، وسائد أبو عبيد، ومحمد الأخرس، وكلمة نعي ألقتها ابنة شقيق الراحل حجازي أسيل.

وعبر نجله إلياس في كلمته عن فخره بما قدمه والده الراحل في سبيل العلم والثقافة والأدب والشعر، وثمن دور القائمين على طباعة الرواية وتنظيم حفل الإشهار والتأبين.  

وصدرت للراحل مجموعات شعرية: جلنار ونار، وقوافل الظمأ، ومشاعر مهربة، ومجموعة قصصية كابوس منتصف الليل، ورواية شاهد على الجمر.

#وزارة الثقافة #جنين

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