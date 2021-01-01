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الإفراج عن الأسير عمر خنفر من مخيم جنين بعد 19 عاما في الأسر

الإثنين 12 أبريل 2021 04:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإفراج عن الأسير عمر خنفر من مخيم جنين بعد 19 عاما في الأسر



رام الله /سما/

 أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، عن الأسير عمر شريف خنفر (44 عاما) من مخيم جنين بعد اعتقال دام 19 عاماً، من سجن النقب الصحراوي عبر حاجز الظاهرية جنوب الخليل.

وقال خنفر لحظة الإفراج عنه، إن "سلطات الاحتلال تواصل سياسة عزل وحرمان المعتقلين، وانتهاج سياسة الاقتحامات والتفتيش للأقسام والتنصل مما اتفقت عليه بتحسين ظروف اعتقال الأسرى"، مؤكدا أن الفرحة لن تكتمل إلا بتبييض السجون، وأنه بدون وحدتنا الوطنية وإنهاء الانقسام لن تتحقق حريتنا واستقلالنا وستبقى سلطات الاحتلال تمعن بسياستها العدوانية.

وتطرق خنفر إلى معاناة الأسرى خاصة بعد جائحة كورونا، والنقص الشديد في وسائل الوقاية، مشيرا الى معاناة الأسرى المرضى وكبار السن وسياسة الإهمال الطبي المتعمدة بحقهم مستمرة ومتزايدة، من خلال اقتصار العلاج المقدم على المسكنات، إضافة إلى معاناتهم اليومية جراء عدم تقديم احتياجاتهم الإنسانية ومطالبهم الحياتية، وحرمانهم من الزيارات.  

#سلطات الاحتلال #افراج عن اسير

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