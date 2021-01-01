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الخضري يطالب بمشاريع إغاثية لقطاع غزة في شهر رمضان

الإثنين 12 أبريل 2021 04:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخضري يطالب بمشاريع إغاثية لقطاع غزة في شهر رمضان



غزة /سما/

طالب النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، إلى العمل على مختلف المستويات دول ومؤسسات وجهات مانحة عربياً وإسلامياً ودولياً لتقديم الدعم والعون والمساعدة، وإغاثة الشعب الفلسطيني في شهر رمضان المبارك، خاصة مع استمرار تفشي وباء كورونا.

وأكد الخضري، على أهمية وجودة مشاريع دعم وإغاثة خاصة في قطاع غزة الذي يعاني الحصار الإسرائيلي، وتأثيرات إجراءات مواجهة كورونا.

وشدد على أن الإجراءات الإسرائيلية وتأثيرات كورونا هي المُسيطرة على المشهد في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، وطالت المرافق الاقتصادية التي تُعد عصب الحياة للشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن التأثيرات طالت كافة القطاعات الصحية والاقتصادية والبيئة ومختلف المجالات والأصعدة، وإغاثة الناس داخليًا ومحليًا يكاد يكون محدود وصعب بسبب الواقع الاقتصادي والمعيشي الصعب أصلاً.

وبين أن كورونا أصابت دول كبرى مترفة اقتصادياً وصحياً، لكن أثرت بشكل سلبي كبير عليها، فكيف حال غزة التي تعاني من وضع صحي غاية في الصعوبة بسبب سنوات الحصار، وكذلك اقتصاد منهك في ظل الاحتلال وسياساته وحصاره.

وقال: "في هذا الشهر الفضيل يتطلع الجميع أيضاً لإجراء الانتخابات المُقررة الشهر المقبل، والكل يعول أن تكون انتخابات حرة وديمقراطية ينتج عنها حكومة وحدة وطنية وإنهاء الانقسام، وتنهي كافة أشكال الفرقة والتشتت التي نشأت بسبب الانقسام  الذي  يحمل في كل تفاصيله  آثار خطيرة وكارثية على حاضر ومستقبل الشعب الفلسطيني الحر".

وشدد الخضري، على أن الانتخابات وحالة الوحدة والشراكة الحقيقية من الطبيعي أنها ستسهم في تحسين الحالة، وسيكون الشعب الفلسطيني أقوى في مواجهة التحديات التي تعيشها غزة بالحصار والإغلاق وفي الضفة الغربية بالاستيطان والجدار والقدس بمحاولات التهويد والاستيلاء على الأراضي.

وتقدم الخضري، بالتهنئة القلبية الحارة لشعبنا الفلسطيني في كل أماكن تواجده، والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة شهر رمضان المبارك شهر الخير والبركة والبر والصدقات والعمل الصالح والتراحم.

#جمال الخضري #فيروس كورونا

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