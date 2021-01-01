الشيخ عدنان: على الفلسطينيين بذل كل جهد لتحرير الأسرى

جنين /سما/

قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الشيخ خضر عدنان، اليوم الإثنين، إن اعتقال منى قعدان وحرائر فلسطين على يد قوات الاحتلال، دوس على كرامة العرب والمسلمين، مشيرًا إلى أنه يزيد وتيرة القهر والتنكيل الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك في كلمة للشيخ عدنان خلال وقفة نظمتها حركة الجهاد الإسلامي في محافظة جنين، إسنادا للمجاهدة منى قعدان (أم النور)، التي اعتقلتها قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم الإثنين من بلدة عرابة.

وأضاف الشيخ عدنان: الاحتلال باعتقاله خنساوات فلسطين وحرائرها والمرابطات في المسجد الأقصى، فهو يعتدي على الأقصى والقدس وعلى أرض فلسطين".

وتابع: نحن نقف أمام بيت عائلة قعدان الكريمة التي قدمت الأسرى الأشقاء وتعرضت لعشرات الاقتحامات الليلية والتفتيش والتنكيل، ورحلت والدتهم الحاجة أم محمود كمدا وحسرة على فراقهم في سجون الاحتلال".

وأكد الشيخ عدنان، على ضرورة أن يبذل الفلسطينيون كل جهد من أجل تحرير الأسرى.

وختم حديثه بالقول: "من يريد أن يقدم للأسير بعد تحرره عليه أن يقدم له وهو في الأسر ويقف في وجه المحتل أمام كل حالة اعتقال، رأينا التضامن مع الأسير منصور الشحاتيت، وهناك أكثر من منصور في الأسر فقد عقله و أهله وقدراته العقلية و الجسدية، وبعض الفلسطينيين ومؤسسات حقوق الأسرى لا تعرف عنهم شيئاً ولا يعرفون حتى أسماءهم مبعدين، لأنهم يقبعون في زنازين العزل الانفرادي، بالإضافة إلى الأسرى المرضى الذين لا ينفعون أنفسهم ولا يضرون غيرهم".