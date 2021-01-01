كهربا غزة تتحدث عن جدول التوزيع خلال رمضان

غزة /سما/

تحدث مدير العلاقات العامة والإعلام في شركة توزيع كهرباء غزة محمد ثابت، اليوم الاثنين، عن جدول توزيع الكهرباء في محافظات القطاع خلال شهر رمضان 2021.

وقال ثابت في تصريح صحفي "نتوقع أن تكون الأمور جيدة خلال شهر رمضان المبارك، وأن يكون هناك تيار كهربائي مستقر خلال الشهر الفضيل".

وأضاف: "أن جدول توزيع الكهرباء سيكون مريحاً لجميع المواطنين في كل محافظات قطاع غزة"، مشيراً إلى أن الأمر الذي ساعد في ذلك هو اعتدال المناخ والأجواء الربيعية وهو ما أدى لانخفاض الطلب على الطاقة.

ولفت إلى أن الجدول سيبقى كما هو "8 ساعات وصل و8 ساعات فصل" مع بعض الزيادة في الوصل كما هو معمول به حالياً وبحسب القدرة المتاحة.

ووجه ثابت دعوة للمواطنين، بضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء لأن ذلك سيساعد في إيصال الكهرباء لساعات أفضل.