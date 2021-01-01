  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اشتية: سنواصل العمل مع الشركاء الدوليين للضغط على إسرائيل لمنعها من عرقلة الانتخابات

الإثنين 12 أبريل 2021 02:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية: سنواصل العمل مع الشركاء الدوليين للضغط على إسرائيل لمنعها من عرقلة الانتخابات



رام الله / سما /

أكد رئيس الوزراء محمد اشتية أنه سيواصل العمل مع الشركاء الدوليين لممارسة الضغط على إسرائيل، لمنع قيامها بأية إجراءات من شأنها وضع العراقيل أمام إجراء الانتخابات، باعتقال المرشحين وفض التجمعات الانتخابية في القدس لمنع سكانها من المشاركة ترشحًا وانتخابًا.

وأضاف اشتية في جلسة الحكومة الأسبوعية اليوم الإثنين في رام الله، أنه تم الإعلان أمس، عن إجراءات تخفيفية حذرة بمناسبة حلول شهر رمضان، داعيًا إلى الالتزام بالتعليمات المرافقة لها، حفاظًا على سلامة المواطنين وحرصًا على دوران عجلة الاقتصاد، مما يخفف من أحزمة البطالة ويضاعف من النمو بايجاد فرص عمل جديدة للشباب.

يتبع...

#محمد اشتيه #الانتخابات الفلسطينية #فلسطين

الأكثر قراءة اليوم

هذا ما سنفعله إن فازت حماس ..أبو ركن: أبو مازن "شريك" وكان يجب التعامل معه بصورة مختلفة

بدو النقب يحفرون أربعة أنفاق كبيرة بين إسرائيل ومصر.. ما علاقة حماس؟

الاعلام الحكومي بغزة يتحدث عن تطورات الحالة الوبائية ويومي الاغلاق: خطة حكومية في "رمضان"

اختلافات في الرؤى الفلسطينية بشأن القدس: اجتماعات حاسمة تحدد مصير إجراء الانتخابات

دول عربية تعلن يوم الثلاثاء أول أيام شهر رمضان 2021

حمد بن جاسم يكشف المتورطين بأحداث الأردن وأسباب اندلاعها

جيروزاليم بوست: فتح تفشل في محاولة منع منافسيها من خوض الانتخابات

الأخبار الرئيسية

مصادر فلسطينية : انتخاب خالد مشعل رئيسا لحماس "اقليم الخارج"

26 حالة وفاة و2762 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

داخلية غزة تعلن بدء تطبيق خطة "رمضان" وفق إجراءات الوقاية

الزيارة الأولى .. وصول منسق عملية السلام الى قطاع غزة

الصحة بغزة : 17 حالة وفاة بفيروس كورونا و1764 اصابة وتعافي 820 حالة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية