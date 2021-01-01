اشتية: سنواصل العمل مع الشركاء الدوليين للضغط على إسرائيل لمنعها من عرقلة الانتخابات

رام الله / سما /

أكد رئيس الوزراء محمد اشتية أنه سيواصل العمل مع الشركاء الدوليين لممارسة الضغط على إسرائيل، لمنع قيامها بأية إجراءات من شأنها وضع العراقيل أمام إجراء الانتخابات، باعتقال المرشحين وفض التجمعات الانتخابية في القدس لمنع سكانها من المشاركة ترشحًا وانتخابًا.

وأضاف اشتية في جلسة الحكومة الأسبوعية اليوم الإثنين في رام الله، أنه تم الإعلان أمس، عن إجراءات تخفيفية حذرة بمناسبة حلول شهر رمضان، داعيًا إلى الالتزام بالتعليمات المرافقة لها، حفاظًا على سلامة المواطنين وحرصًا على دوران عجلة الاقتصاد، مما يخفف من أحزمة البطالة ويضاعف من النمو بايجاد فرص عمل جديدة للشباب.

يتبع...