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26 حالة وفاة و2762 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

الإثنين 12 أبريل 2021 01:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
26 حالة وفاة و2762 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين



رام الله / سما /

أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الإثنين، تسجيل 26 حالة وفاة و2762 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1855 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزيرة الكيلة في التقرير اليومي الوبائي حول كورونا في فلسطين، أنه تم تسجيل 6 حالات وفاة في الضفة الغربية: " الخليل 2، بيت لحم 2، سلفيت 1، نابلس 1"، و17 حالة وفاة في قطاع غزة، و3 وفيات في مدينة القدس.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طوباس 49، نابلس 218، طولكرم 88، جنين 168، الخليل 25، قلقيلية 25، ضواحي القدس 17، أريحا والأغوار 12، رام الله 132، سلفيت 12، بيت لحم 27"، قطاع غزة 1764، مدينة القدس 38.

وأضافت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طوباس 26، نابلس 257، طولكرم 116، جنين 120، الخليل 75، قلقيلية 88، ضواحي القدس 3، أريحا والأغوار 19، رام الله 149، سلفيت 28، بيت لحم 37"، قطاع غزة 820، مدينة القدس 117.

وتابعت: بلغت نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين 87.8%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.2%، ونسبة الوفيات 1.0% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 186 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 54 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يُعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 547 مريضاً.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 146986، بينهم 14674 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

#فيروس كورونا #فلسطين #وزارة الصحة

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