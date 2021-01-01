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خلال شهر رمضان

تجمع المؤسسات الخيرية: مساعدات لعشرات آلاف الأسر بغزة

الإثنين 12 أبريل 2021 01:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
تجمع المؤسسات الخيرية: مساعدات لعشرات آلاف الأسر بغزة



أعلن تجمع المؤسسات الخيرية في قطاع غزة ، البدء بمشروع مساعدة الأسر الفقيرة في القطاع خلال أيام شهر رمضان المبارك.

وبين التجمع في بيان صحفي، أن المشاريع التي تستهدف الأسر متنوعة وتشمل الطرد الرمضاني والسلة الغذائية والوجبات الجاهزة وفكاك الغارمين والقسائم الشرائية والمساعدات النقدية بالتعاون مع المؤسسات الخيرية في القطاع والجهات المانحة.

وأوضح التجمع أن اختيار أسماء العائلات المستفيدة يستند إلى قاعدة بيانات موجودة لدى المؤسسات الخيرية، ناتجة عن عملية إحصاء لكافة المحتاجين في القطاع مع الجهات المختلفة والذين يستحقون المساعدة في كافة مناطق القطاع وفق معايير النزاهة والشفافية والوضوح وعدم الازدواجية وبالتنسيق الكامل مع الوزارت المختصة.

وأشار إلى أن القيمة المالية لكل طرد غذائي أو قسيمة شرائية تتراوح من (30-35) دولارًا، وتأتي لمساعدة الأسر على تأمين جزء من احتياجاتها من السلع الأساسية خلال الشهر الفضيل.

وخاطب التجمع المؤسسات الخيرية في العالم؛ لمساندة مؤسسات غزة الخيرية والوقوف بجانبها للقيام بأعمالها في ظل الضغوطات الكبيرة التي تتعرض لها، واتساع حلقات الحصار والتضييق على غزة .

كما دعا كل أهل الخير والعطاء للمساهمة في تبرعاتهم لمساعدة الفقراء والمحتاجين عبر التنسيق مع المؤسسات الخيرية المختلفة حتى يتم التمكن من الوصول لأكبر عدد من المستحقين .

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