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شاهد الفيديو : لاعب مغربي يلفظ أنفاسه الأخيرة في الملعب ...

الإثنين 12 أبريل 2021 12:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد الفيديو : لاعب مغربي يلفظ أنفاسه الأخيرة في الملعب ...



وكالات

شهدت الملاعب المغربية حادثا مؤسفا، بعد سقوط لاعب فريق الشباب البيضاوي رضا الساقي، خلال إحدى المباريات ميتا أمام الكاميرا.

ولفظ الساقي (21 عاما) أنفاسه، أمس الأحد، بعدما سقط خلال مباراة جمعت فريقه وضيفه حسنية بنسليمان ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من مسابقة الدوري المغربي للهواة.

وبحسب موقع "هسبريس" المغربي، فارق رضا الساقي الحياة، بعد "ابتلاعه للسانه"، في حادث أليم.

وأضاف الموقع أن اثنين من الطواقم الطبية قاما بمجهودات كبيرة في محاولة لإنقاذ اللاعب؛ إلا أنها لم تكلل بالنجاح.

وعقب تأكد وفاة اللاعب، قرر الحكم إلغاء المباراة ليتم إحالة الأمر لاتحاد الكرة ليقرر موعدًا جديدًا لاستكمالها لاحقا.

وأعادت تلك الواقعة إلى أذهان المغاربة العديد من الحوادث المشابهة لوفاة لاعبين على المستطيل الأخضر، أبرزها وفاة يوسف بلخوجة، لاعب الوداد الرياضي، خلال إحدى مباريات "الديربي" في سبتمبر/أيلول 2001.

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