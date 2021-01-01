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إسرائيل.. أكثر من 60 سفيرا يحضرون أول حدث دبلوماسي بزمن كورونا

الإثنين 12 أبريل 2021 11:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل.. أكثر من 60 سفيرا يحضرون أول حدث دبلوماسي بزمن كورونا



القدس المحتلة / سما /

استضاف السفير الإسرائيلي السابق لدى الأمم المتحدة داني دانون حفلا، حضره أكثر من 60 سفيرا من جميع أنحاء العالم، استعدادا للذكرى 73 لاستقلال إسرائيل، التي ستقام الأربعاء المقبل.

الحفل الذي أقيم في تل أبيب أمس الأحد، يعتبر أول حدث دبلوماسي يتم تنظيمه في إسرائيل وفي العالم منذ ظهور وباء كورونا، وفق موقع "إسرائيل 24"، الذي أشار إلى أن سفراء من أستراليا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا والمجر والهند واليابان والنرويج وبولندا وإثيوبيا وهندوراس وكازاخستان، حضروا الحفل.

بدوره، تطرق دانون إلى قضية البرنامج النووي الإيراني قائلا "نحن نأخذ تهديدات أعدائنا على محمل الجد، إذا قررت الولايات المتحدة العودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015 دون كل التعديلات اللازمة، فإن إسرائيل ستتخذ كل الخطوات اللازمة لتأمين مصالحها".

يأتي ذلك، عقب تقارير إعلامية حول مسؤولية الموساد الإسرائيلي عن هجوم تعرضت له منشأة نطنز النووية الإيرانية فجر أمس الأحد.

وكانت الخلافات بين دانون، الذي انتهت ولايته في يوليو الماضي، ورئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو، خرجت إلى العلن إبان التحضيرات للانتخابات العامة التي جرت في مارس الماضي، حيث رفض نتنياهو إدراج دانون على لائحة حزب الليكود، كما أقاله من منصبه كرئيس لليكود العالمي، بعد خلاف داخلي حول المنصب.

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