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الصحة بغزة : 17 حالة وفاة بفيروس كورونا و1764 اصابة وتعافي 820 حالة

الإثنين 12 أبريل 2021 10:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة : 17 حالة وفاة بفيروس كورونا و1764 اصابة وتعافي 820 حالة



غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة في غزة، صباح اليوم الاثنين، تسجيل 17 حالة وفاة و1764 إصابة جديدة بفيروس كورونا في القطاع، خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد فحص 4700 عينة.

وجاء في ملخص التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، أن إجمالي تراكمي الوفيات منذ دخول الفايروس بلغ 694 حالة، فيما يبلغ إجمالي تراكمي الإصابات 83287 ، منها 20057 حالة نشطة.

وأشارت الوزارة إلى، تعافي 820 حالات جديدة، ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للمصابين المتعافين لـ 62536 حالة، فيما بلغت حصيلة الإصابات التي تحتاج إلى رعاية طبية 391 ، منها 277 حالة خطرة.

وأوضحت الصحة، أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة، 81600 تكفي 40800 شخص ، واجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح، 23990 شخصًا.

#غزة #وزارة الصحة #فيروس كورونا

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