رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الاثنين، تأكيد الرئيس محمود عباس لمناسبة المئوية الأولى لتأسيس الدولة الأردنية، أن الأردن الأبي القوي المنيع يعني القوة والأمان والدعم لفلسطين.

كما عنونت تسجيل 22 حالة وفاة و2235 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين، و1672 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وفيما يلي أبرز العناوين:

الحياة الجديدة":"

الرئيس في مئوية تأسيس الدولة الأردنية: الأردن الأبي المنيع يعني القوة والأمان والدعم لفلسطين

الرئيس يتلقى اتصالا من أمير قطر هنأه خلاله بحلول شهر رمضان الفضيل

اشتية: التحول التكنولوجي مهم في تعزيز القدرات البشرية والقدرات الاقتصادية للوطن

تونس ترحب بقرار الإدارة الأميركية استئناف المساعدات للفلسطينيين

الاحتلال يفرض إغلاقًا شاملا على الضفة وغزة بذريعة عيد "الاستقلال"

الاحتلال يهدم عريشًا زراعيًا للمرة الثانية جنوب بيت لحم ويجبر مزارعًا وعائلته على مغادرة أرضهم في بيت أمر

الجالية الفلسطينية في شيكاغو تسقط مرشحة مؤيدة لإسرائيل

22 وفاة و2235 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1672 حالة تعافٍ

"لجنة الانتخابات" تصدر قراراتها في الاعتراضات على القوائم والمرشحين

"الأيام":

الرئيس يتلقى اتصالا من أمير قطر هنأه فيه بحلول شهر رمضان

غزة: الاحتلال يطلق النار تجاه ثلاثة شبان على حدود بلدة القرارة

"الجائحة": 22 وفاة ورصد 2235 إصابة جديدة

إيران تعلن تعرض منشأة نووية لعمل "إرهابي"، ومصادر تتهم إسرائيل

لجنة الانتخابات تعلن رد 226 اعتراضًا قدمت على القوائم والمرشحين وتقبل واحدًا

"الأوقاف": بروتوكول خاص لصلاة الجمعة والتراويح في شهر رمضان

اجتماعات فلسطينية حاسمة لبحث الموقف من إجراء الانتخابات في القدس

إصابة العشرات خلال اقتحام الاحتلال بيت أمر والمستوطنون يقتحمون ساحات "الأقصى" مجددًا

الاحتلال يفرض إغلاقًا شاملا على الضفة وغزة اعتبارًا من الغد

ظهور مشترك للملك عبد الله والأمير حمزة في احتفالات الذكرى المئوية لتأسيس الأردن

"القدس":

الاحتلال يفرض إغلاقًا شاملا على الضفة والقطاع بدءًا من مساء الثلاثاء ويهدم عريشا ويعتقل 13 مواطنًا

الرئيس في مئوية تأسيس الدولة الأردنية: الأردن الأبي المنيع يعني القوة والأمان والدعم لفلسطين

22 وفاة و2235 إصابة جديدة بكورونا في الضفة والقطاع

شركة "فايزر" تعلق نقل شحنة لقاح كورونا إلى إسرائيل

هكذا يستعد قادة المستوطنات لمواجهة الجنائية الدولية!

السودان يوقع اتفاق تعاون اقتصادي مع المستوطنات

اجتماعات فلسطينية حاسمة لبحث الموقف من إجراء "الانتخابات العامة" في القدس

"حزب الديمقراطيين" الكندي يصوت لمنع التعامل مع المستوطنات