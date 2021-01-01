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قوات الاحتلال تعتقل 5 مواطنين وتستدعي آخر شمال الخليل

الإثنين 12 أبريل 2021 10:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، 5 مواطنين وسلمت آخر بلاغا لمقابلة مخابراتها، في بيت أمر شمال الخليل.

وأفاد الناشط الإعلامي في بيت أمر محمد عوض ، بأن قوات الاحتلال داهمت منطقتي خلة العين وعصيدة في البلدة، واعتقلت الأسيرين المحررين حماد أحمد حماد أبو مارية (35 عاما)، ومحمد وحيد حمدي أبو مارية (21 عاما)، ونقلتهما إلى معسكر "عصيون" شمال الخليل.

كما اقتحمت قوات الاحتلال عددا من المنازل في بيت أمر، وفتشتها، عرف من أصحابها: أحمد رشيد صبارنة، حيث احتجزت جميع أفراد أسرته داخل غرفة، وسلّمتهم بلاغا لنجله الأسير المحرر حاتم، لمقابلة مخابرات الاحتلال.

ونقلا عن مصادر محلية وأمنية، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين من مدينة الخليل، وهم: مصطفى كامل خليل شاور (64 عاما)، وأنس امير عبد العزيز رصرص، وعمر عبد القادر القواسمة، وكلاهما يبلغ الخمسين من عمره، بعد تفتيش منازلهم، والعبث بمحتوياتها.

وبالتزامن مع عملية الاعتقال والمداهمة، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في البلدة، أطلق جنود الاحتلال خلالها قنابل الغاز صوب المنازل، ما تسبب بإصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق، وجرى معالجتهم ميدانيا.

كما داهمت تلك القوات عدة أحياء بمدينة الخليل، ونصبت حواجزها العسكرية على مداخل بلدات سعير وحلحول، وعلى مدخل مدينة الخليل الشمالي، وعملت على إيقاف المركبات وتفتيشها والتدقيق في بطاقات المواطنين، ما تسبب في إعاقة مرورهم.

#الخليل #الاحتلال

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