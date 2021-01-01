  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الخليل : مجهولون يطلقون النار على منزل مرشح قائمة "المستقبل" التابعة للتيار الإصلاحي

الإثنين 12 أبريل 2021 10:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الخليل : مجهولون يطلقون النار على منزل مرشح قائمة "المستقبل" التابعة للتيار الإصلاحي



رام الله / سما /

أقدم مجهولون فجر يوم الاثنين، على إطلاق النار تجاه أحد مرشحي قائمة "المستقبل" التابعة للتيار الإصلاحي الديمقراطي في حركة فتح، بمحافظة الخليل في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية أنّ مجهولين أطلقوا النار على منزل  حاتم شاهين مرشح قائمة المستقبل  في مدينة الخليل، دون إصابته.

من جانبه دان مفوض قائمة المستقبل أشرف دحلان "جريمة إطلاق النار" على منزل وسيارة شاهين، والتي تمت فجر اليوم.

ودعا النائب العام والأجهزة الأمنية والشرطية في المحافظات الشمالية إلى سرعة فتح تحقيق جنائي، حول هذه الجريمة التي استهدفت حياة المرشح حاتم شاهين وأسرته، والعمل على سرعة ضبط الجناة والكشف عن الأسباب الحقيقية التي تقف خلف هذا الاستهداف.

وقال إن هذا النوع من السلوكيات، إنما ينم عن محاولة بعض الجهات ترهيب المرشحين، وعرقلة مسار العملية الديمقراطية، وتوسيع رقعة الفلتان الأمني في المحافظات الشمالية وحسم المعركة الانتخابية بقوة السلاح.
وطالب دحلان أجهزة السلطة التنفيذية، بحماية العملية الانتخابية وإتاحة الفرصة لكل أبناء الشعب الفلسطيني لممارسة حقهم في اختيار ممثليهم دون ضغط أو ترهيب.
ودعا  كافة الجهات المسؤولة والمراقبين المحليين والدوليين ومسؤولي القوائم المرشحة للانتخابات التشريعية بالوقوف عند مسؤولياتهم التي حددها القانون ونطالب فصائل العمل الوطني والإسلامي التي وقعت على ميثاق الشرف الخاص بالانتخابات تنفيذ بنود هذا الميثاق وحماية القوائم الانتخابية وضمان سلامة وأمن مرشحي القوائم.

#الخليل #قائمة #التيار الاصلاحي لحركة فتح #حاتم شاهين

الأكثر قراءة اليوم

بوساطة ألمانية ونرويجية: اتصالات لتبادل أسرى بين إسرائيل وحماس وهذه هي العقبة الاساسية ..

بدو النقب يحفرون أربعة أنفاق كبيرة بين إسرائيل ومصر.. ما علاقة حماس؟

الداخلية بغزة تتحدث عن الإجراءات الوقائية خلال شهر رمضان

هذا ما سنفعله إن فازت حماس ..أبو ركن: أبو مازن "شريك" وكان يجب التعامل معه بصورة مختلفة

الاعلام الحكومي بغزة يتحدث عن تطورات الحالة الوبائية ويومي الاغلاق: خطة حكومية في "رمضان"

اختلافات في الرؤى الفلسطينية بشأن القدس: اجتماعات حاسمة تحدد مصير إجراء الانتخابات

دول عربية تعلن يوم الثلاثاء أول أيام شهر رمضان 2021

الأخبار الرئيسية

الصحة بغزة : 17 حالة وفاة بفيروس كورونا و1764 اصابة وتعافي 820 حالة

الصندوق القومي الصهيوني يصادق على قرار لشراء أراض في الضفة الغربية

صحفي

الصحفي الفلسطيني معاذ حامد يكشف عن فحوى أسئلة "الموساد" له في مدريد

ناصر

جيروزاليم بوست: فتح تفشل في محاولة منع منافسيها من خوض الانتخابات

منش

نيويورك تايمز تكشف تفاصيل جديدة عن انفجار منشأة نطنز النووية في ايران

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية