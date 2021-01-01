الخليل : مجهولون يطلقون النار على منزل مرشح قائمة "المستقبل" التابعة للتيار الإصلاحي

رام الله / سما /

أقدم مجهولون فجر يوم الاثنين، على إطلاق النار تجاه أحد مرشحي قائمة "المستقبل" التابعة للتيار الإصلاحي الديمقراطي في حركة فتح، بمحافظة الخليل في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية أنّ مجهولين أطلقوا النار على منزل حاتم شاهين مرشح قائمة المستقبل في مدينة الخليل، دون إصابته.

من جانبه دان مفوض قائمة المستقبل أشرف دحلان "جريمة إطلاق النار" على منزل وسيارة شاهين، والتي تمت فجر اليوم.

ودعا النائب العام والأجهزة الأمنية والشرطية في المحافظات الشمالية إلى سرعة فتح تحقيق جنائي، حول هذه الجريمة التي استهدفت حياة المرشح حاتم شاهين وأسرته، والعمل على سرعة ضبط الجناة والكشف عن الأسباب الحقيقية التي تقف خلف هذا الاستهداف.

وقال إن هذا النوع من السلوكيات، إنما ينم عن محاولة بعض الجهات ترهيب المرشحين، وعرقلة مسار العملية الديمقراطية، وتوسيع رقعة الفلتان الأمني في المحافظات الشمالية وحسم المعركة الانتخابية بقوة السلاح.

وطالب دحلان أجهزة السلطة التنفيذية، بحماية العملية الانتخابية وإتاحة الفرصة لكل أبناء الشعب الفلسطيني لممارسة حقهم في اختيار ممثليهم دون ضغط أو ترهيب.

ودعا كافة الجهات المسؤولة والمراقبين المحليين والدوليين ومسؤولي القوائم المرشحة للانتخابات التشريعية بالوقوف عند مسؤولياتهم التي حددها القانون ونطالب فصائل العمل الوطني والإسلامي التي وقعت على ميثاق الشرف الخاص بالانتخابات تنفيذ بنود هذا الميثاق وحماية القوائم الانتخابية وضمان سلامة وأمن مرشحي القوائم.